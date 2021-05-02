五一兩樣情 香港旅客絕跡 澳門遊人如織

相對澳門的大量遊客，香港出現沒有遊客的五一黃金周，圖為中環蘭桂坊商圈、尖沙咀廣東道名品店等核心商業區人流疏落。（中通社）

新冠肺炎肆虐香港 逾一年，昨日香港經歷第二個疫下五一黃金周，香港依舊未能與內地和澳門 通關、未能加入「內循環」，旅遊相關行業冷冷清清，從業者叫苦連天。有賓館負責人直言，自己已經捱足一年幾，每月入不敷支，至今已負債近百萬元，而手信舖、珠寶店湧現結業潮。反觀與香港一海之隔的澳門就大相逕庭，受惠於內地出遊大軍再迎來經濟高峰。

文匯報報導，在港經營賓館近15年的、福建賓館負責人呂剛毅日前表示，疫情 下遊客近乎絕跡，生意相當難做，今年五一長假「一個新客都無」，「咁多年都未試過咁慘。」

旅遊業賓館聯會主席劉功成坦言，今年五一長假「生意無進帳」：「減價都無用，你睇吓有無旅客來港？」他只得變陣自救，包括月租賓館、將賓館作共用辦公室出租等，但仍未做到收支平衡。

除了賓館業界，其他旅遊相關行業也被「冰封」。兩位已失業逾年的導遊阿Cat和Mimi，早前重返以往經常帶同旅客到訪的紅磡區受訪。兩人眼見昔日車水馬龍的馬路，現在車輛寥寥可數；以往迫滿旅客的手信街，目前十之八九停業甚至倒閉，吉舖處處，均感到不勝唏噓。

五一黃金周假期首日，澳門迎來旅客逾3.1萬人次。圖為旅客在澳門大三巴牌坊遊覽。(中通社)

然而，與香港一海之隔的澳門卻是另一番光景，已與內地通關的澳門受惠於出遊大軍，迎來經濟高峰。澳門治安警警司何志華昨日表示，五一長假首日通關情況正常，截至早上10時，逾6.7萬人次經當地各口岸出入境，當中入境旅客近7000人次，預料一連5天出入境人數將進一步上升。

長假群聚 港府單日勸諭2600次

另據香港01報導，五一勞動節是港府「疫苗氣泡」計畫生效後首個假期，康樂及文化事務署聯同相關部門昨天到18區的轄下場地和泳灘加強巡邏，呼籲市民遵守防疫規例，截至今午4時，康文署人員共發出逾2600次口頭勸諭和兩張告票。