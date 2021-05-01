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累計4宗確診變種病毒 全港37萬外傭9天內強檢

香港新聞組／香港1日電
香港證實首宗本地社區感染源頭不明、攜帶變異病毒株的確診病例住在東涌映灣園悅濤軒11座，當局要求區內400戶居民接受21天隔離檢疫，民眾4月29日深夜開始撤離。（中通社）
香港證實首宗本地社區感染源頭不明、攜帶變異病毒株的確診病例住在東涌映灣園悅濤軒11座，當局要求區內400戶居民接受21天隔離檢疫，民眾4月29日深夜開始撤離。（中通社）

變種病毒殺入香港社區，目前已出現四宗感染變種新冠病毒個案，當中二人為外傭，第五波疫情一觸即爆。港府昨日宣布出招，減低外傭跨家庭播疫風險，包括要求全港37萬名外傭於今日起的九天內完成檢測、日後外傭續約要接種疫苗及定期進行新冠病毒檢測。

香港昨增四宗確診，二宗為輸入個案，二宗本地染變種病毒為東涌悅濤軒菲傭及十個月大女嬰，菲傭源頭不明，預料女嬰是被菲傭傳染，另有少於五宗初步確診。

全港檢測中心今預約爆滿

大公報報導，香港先後有兩名外傭確診變種新冠病毒，東涌映灣園更出現首宗本地源頭不明變種病毒確診者。港府擔心變種病毒已在社區有隱性傳播，要求所有在港外傭於5月9日或之前接受強制檢測。若已完成兩劑新冠疫苗接種並相隔14天，或周五已做檢測的外傭可獲豁免。

全港37萬外傭在九天內完成檢測，平均每日4.1萬人做檢測。全港社區檢測中心今日的預約名額爆滿，為應付暴增的需求，勞工處周末起在四個外傭聚集點提供免費檢測，各區加開最少六個流動採樣站，部分社區檢測中心未來兩天延長開放至晚上10時。就外傭習慣於周末聚集問題，港府只呼籲外傭未有檢測結果前，包括勞動節假期和未來一段時間減少聚會和聚餐。

香港證實首宗本地社區感染源頭不明、攜帶變異病毒株的確診病例住在東涌映灣園悅濤軒1...
香港證實首宗本地社區感染源頭不明、攜帶變異病毒株的確診病例住在東涌映灣園悅濤軒11座，當局要求區內400戶居民接受21天隔離檢疫，民眾4月29日深夜開始撤離。（中通社）

港府並研究在外傭申請工作簽證時加入新要求，包括續約前須接種疫苗。勞工及福利局局長羅致光並透露，考慮強制外傭定期做病毒檢測，從防疫角度看，外傭屬高風險群組。至於為何不要求外傭僱主家庭也做檢測，羅致光承認檢測能力有限，只能優先安排外傭檢測。

被問到剛實施的疫苗氣泡會否受影響，陳肇始表示，香港有嚴謹的外防輸入及個案追蹤機制，疫苗氣泡是有序安全地放寬。

港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，變種病毒傳播力高1.5倍，東涌菲傭個案顯示社區有隱形傳播鏈，若未來兩周內，本地確診或源頭不明個案增加，就代表第五波疫情殺到。

港大感染及傳染病中心總監何栢良指出，今次個案很大機會是檢疫酒店有漏洞，讓病毒流入社區，警告若變種病毒在香港落地生根將後患無窮。

檢測 變種病毒 疫苗

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