香港支聯會：結束一黨專政 林鄭：要尊重執政共產黨

香港特首林鄭月娥27日表示，香港作為國家特別行政區，要尊重國家憲法，而在尊重憲法的大前提下，同樣應尊重執政的中國共產黨，「尊重國家執政黨是我們的立場」。（中通社）

香港 支聯會27日提交申請舉辦今年六四 燭光晚會，支聯會堅持其5大綱領，包括「結束一黨專政」，沒有改變想法。香港康文署回覆查詢表示，已通知支聯會，因應疫情，暫時不處理非指定用途活動的預訂申請。

香港支聯會全名「香港市民支援愛國民主運動聯合會」，1989年六四事件前夕成立，該會的5大工作綱領是「釋放民運人士、平反八九民運、追究屠城責任、結束一黨專政、建設民主中國」。

自1990年6月4日起，香港支聯會年年舉辦維多利亞公園六四燭光晚會，成為世界上規模最大、唯一持續的六四事件悼念活動。去年香港警察以疫情和「限聚令」為由阻止燭光晚會，香港支聯會和香港市民仍以「遍地開花」形式，在全港多區舉行燭光悼念活動。

支聯會27日提交申請舉辦今年六四燭光晚會，口號包括「結束一黨專政」，圖為去年在維多利亞公園「六四」燭光晚會。（中央社）

香港支聯會副主席鄒幸彤昨天表示，不會假設港府會違背人權原則不准許集會，會正常申請集會，繼續舉行悼念活動。支聯會仍會堅持5大綱領，無改變想法，其中「結束一黨專政」是堅持了30年的原則及追求。

身為大律師的鄒幸彤認為，港區國安法是一條飄移的紅線，身為律師的她都難以判斷是否犯法，認為在如此飄忽的法律下，只能按原則行事。

香港特首林鄭月娥 昨天早上回應支聯會六四燭光集會口號包括「結束一黨專政」，會否違反港區國安法時，稱香港要尊重憲法，在尊重憲法大前提下，應尊重執政的中國共產黨；至於不尊重到哪個地步屬違法，就要視乎法律、證據、行為等。

與之同時，年年發動七一大遊行的香港民間人權陣線，被港警指涉嫌違反社團條例規定，發信要查民陣資金來源等六方面問題。林鄭月娥稱自由並非絕對，相信警方會按法律辦事。