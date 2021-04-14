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港府：號召投廢票、不投票可囚3年 發傳單電郵也違法

香港新聞組／香港14日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

港府昨天公布新選制草案，對號召選民投廢票、不投票者最高量刑3年。香港律政司長鄭若驊13日說，港府將在三方面規管這類行為，包括公開播放影片、懸掛布條、發傳單電郵等都屬違法。

中國3月間出手修改香港選制，扼殺民主派人士參選空間，隨即有港人號召民眾在新選制下，以投廢票、空白票或不投票等方式表達不滿，引起一定共鳴。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

綜合港媒報導，據港府13日公布的「2021年完善選舉制度綜合修訂條例草案」，公開煽惑選民不投票、投白票或廢票，有可能會對選民製造不當壓力，影響選民自由選擇是否行使投票權，屬於破壞選舉的行為之一；任何人故意妨礙或阻止另一人在選舉中投票，也屬觸犯舞弊行為。一旦違反上述規定，最高可判監三年。任何人呼籲其他人收起年長選民的身分證以阻止他們投票，亦屬犯罪。

特首林鄭月娥13日下午在記者會上說，草案增設「煽惑他人不投票、投白票」罪行法源來自香港「基本法」附件一及二。港府認為有需要作此修改，以確保「不會有人操縱選舉，煽惑他人不投票」。

民主黨：叫人投建制也應禁止

另據明報報導，港大法律學院公法講座教授陳文敏質疑不投票、投白票都是合法行為，為何煽惑他人做合法行為就變成不合法。他斥責港府不想出現尷尬情況，就不接受市民表示不滿，將其變成非法行為。學者蔡子強認為港府做法愚蠢，反而提醒了市民投白票或不投票。

報導說，民主黨主席羅健熙批評，「呼籲投白票都因為『製造壓力』而要規管的話，老闆叫員工投建制派都製造好大壓力，咁係咪唔准任何人呼籲喺選舉點樣投票？為何只是規管投白票？」他認為港府最終會適得其反。

投票 香港 民主黨

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