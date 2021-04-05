香港支聯會政府總部外獻花 六四仍要集會

支聯會4日在政府總部外獻花，悼念六四事件的死難者。 （路透）

今年是六四 事件32周年，香港 支聯會今年將清明節悼念六四的獻花活動，由以往尖沙咀文化中心外移至政府總部外舉行。支聯會用帆布架起「民主烈士永垂不朽」的圖像，並以兩人為一組上前獻花，有十多個團體和個人參與。

據香港電台報導，香港支聯會主席李卓人表示，因今年文化中心不借出場地，需要更改獻花地點。他認為活動舉行地點不重要，最重要是人心依然，行動能繼續。

支聯會獻花期間，有團體在附近示威指六四是騙局，李卓人說，如果這是斂財騙局，促北京 政府公布當年真相，讓全世界知道。

李卓人說，支聯會已申請六四當日在維園舉行活動，重申根據中國憲法和人權公約，市民有權遊行，但不知當局如何劃出（港區）國安法的紅線，他尊重市民用自己的方法悼念六四。

另據明報報導，李卓人強調絕對堅持燭光繼續在維園燃點，「即使沒有集會，難道大家不能走進去（維園），找個位置燃點燭光嗎」？

報導說，李形容現時國安法「紅線亂舞」，但強調會堅持五大綱領、繼續支聯會活動。被問到若六四集會或違國安法，會否呼籲不前往維園悼念，李卓人稱市民以什麼方法表達，他亦會尊重、敬佩，「最重要人心不死」。

據報導，李卓人及支聯會副主席何俊仁，早前被裁定前年8月18日組織、參與未經批准集結罪成，將於4月16日判刑，未知屆時會否入獄，李卓人稱不感樂觀，但若要入獄，最放不下的是支聯會，以及31年來未曾停止出席的六四集會。

報導稱，曾撰文指支聯會違國安法的北京航空航天大學法學院副教授田飛龍稱，若是依法和平集會、僅限於紀念歷史事件及討論，他認為屬合法；但若在無不反對通知書下，組織大型非法集結，並有「結束一黨專政」、反對國安法、反對完善香港選舉制度此類政治言行，「有機會產生煽動、顛覆的法律後果」。他認為，即使六四集會獲發不反對通知書，口號仍有風險。