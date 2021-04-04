我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死

1張圖看疫情：美1億6168萬人已打疫苗 逾55.4萬死

談防疫抗疫…梁振英籲盡快清零 恢復中港通關

香港新聞組／香港4日電
香港前特首梁振英呼籲要盡快清零，盡早恢復香港和內地的往來。圖為民眾通過港珠澳大橋抵達香港。（中新社資料照片）
香港前特首梁振英呼籲要盡快清零，盡早恢復香港和內地的往來。圖為民眾通過港珠澳大橋抵達香港。（中新社資料照片）

全國政協副主席、香港前特首梁振英日前接受專訪，梁振英說做好防疫抗疫工作是中央交給香港的重要和「中心任務」，要盡快清零，盡早恢復兩地交往。他還提出「回港易」政策不應只適用於從廣東回港的香港市民，而是應該涵蓋內地省市的市民。

文匯報報導，《鏡報》顧問、眼科醫生周伯展在採訪中提出，韓正副總理很關注香港事務，他是主管港澳事務小組組長，他在這次見特首及香港代表團時提到兩件事，第一是防疫抗疫，數個月前他提到要將防疫抗疫工作作為「頭等大事」來辦，這次見特首時說是「中心任務」，對於從「頭等大事」到現在「中心任務」提法，梁振英如何解讀？

梁振英指出，過去一年多來，因為新冠疫情，香港與內地的聯繫幾乎中斷，香港的發展也停滯不前，失業率高企。香港是一個服務型的社會，經濟很大程度上依靠提供各類服務，長此以往，香港將面臨巨大困境。他舉例說，以前內地的朋友使用香港的金融服務，現在因為無法順利往來，很多內地朋友會想其他辦法，久而久之，香港的金融服務變得可有可無，這對香港來說極為不利。

因此，梁振英認為韓正副總理的「頭等大事」和「中心任務」是希望香港盡快控制疫情，最好清零，盡早恢復香港和內地的正常往來。當然，在推動正常往來的過程中會遇到反對聲音，但只要有利於香港的發展，一定要堅持落實，唯有如此，才能讓香港更美好。同時，梁振英認為，從「頭等大事」變為「中心任務」，說明中央要求香港一定要做到控制疫情。他說，現在國家做事非常認真，一件事就等於一個目標，抗疫成功就是國家交給香港的一個任務，一定要完成，達到目標。

談到通關的問題，梁振英認為，要盡量盡快控制疫情，最好是清零。接著是香港和內地之間的交往正常化，不單是香港人由廣東返港可用「回港易」，應該讓其他地方，如上海、北京返港的永久居民也能使用「回港易」免於隔離。

另據大公報報導，香港的新冠疫苗接種速度緩慢，專家表示需增加誘因，包括可到泰國、日本等地免檢疫旅遊，相信不久將來港人可「浸溫泉、食榴槤」。公務員事務局局長聶德權表示，泰國已經宣布，對已完成接種兩劑指定疫苗，包括科興、BioNTech(輝瑞，港譯復必泰)的人士，放寬檢疫安排，政府也會適時檢視已打兩針的人的回港檢疫安排。

香港 疫情 防疫

上一則

香港參選人資格審查 包含過往言論 沒有時限

下一則

香港選制修改後 林鄭：優先解決住房問題

延伸閱讀

47萬人打第1劑 林鄭：港已有疫苗護照 BNT下周繼續打

47萬人打第1劑 林鄭：港已有疫苗護照 BNT下周繼續打
美駐港總領事史墨客批新選制 中批干預內政

美駐港總領事史墨客批新選制 中批干預內政
華春瑩嗆美：香港今日發展 不是外國恩賜和施捨

華春瑩嗆美：香港今日發展 不是外國恩賜和施捨
華春瑩回轟美 香港今日的發展不是外國恩賜

華春瑩回轟美 香港今日的發展不是外國恩賜

熱門新聞

玩「換妻」被判聚眾淫亂 6人不服：我們又沒危害社會

2021-03-28 10:00
劉長江是一名網紅，放棄高薪從軍獲得不少網友關注。（取材自微博）

湖北00後小鮮肉棄60萬薪參軍 讚聲響起、他被起底慘了

2021-04-02 10:00
上海成人用品展一名業者展示商品。路透資料照片

官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉

2021-04-03 10:36
劉先生來美打工當廚師，因沒有綠卡，只能將自己的薪水一次次託人帶回中國，交給國內的姊姊保管。圖為紐約一家燒臘店，示意圖。(路透資料照片)

「是我賺的」 姊遺產被「接收」 弟在美跨海「討錢」…贏了

2021-03-30 10:00
世衛組織探究新冠病毒起源的專家團，1月31日在武漢華南海鮮市場外聽取簡報。美聯社

美聯社：WHO報告指實驗室外洩病毒「極不可能」

2021-03-29 09:03
目前上海部分超商貨架上仍可看到來自澳洲的葡萄酒。記者林則宏／攝影

高關稅仍無法禁絕澳洲葡萄酒 中國改用這招

2021-04-01 13:48

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
西語裔不讓進公園 77歲林纘庭太極拳力抗暴力攻擊

西語裔不讓進公園 77歲林纘庭太極拳力抗暴力攻擊
按摩華婦染疫病危 兒：悔讓她到美國

按摩華婦染疫病危 兒：悔讓她到美國
官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉

官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉
太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數下修為48人

太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數下修為48人
1億人接種 CDC：打完疫苗可自由旅行…但不建議

1億人接種 CDC：打完疫苗可自由旅行…但不建議