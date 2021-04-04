談防疫抗疫…梁振英籲盡快清零 恢復中港通關

香港前特首梁振英呼籲要盡快清零，盡早恢復香港和內地的往來。圖為民眾通過港珠澳大橋抵達香港。（中新社資料照片）

全國政協副主席、香港 前特首梁振英日前接受專訪，梁振英說做好防疫 抗疫工作是中央交給香港的重要和「中心任務」，要盡快清零，盡早恢復兩地交往。他還提出「回港易」政策不應只適用於從廣東回港的香港市民，而是應該涵蓋內地省市的市民。

文匯報報導，《鏡報》顧問、眼科醫生周伯展在採訪中提出，韓正副總理很關注香港事務，他是主管港澳事務小組組長，他在這次見特首及香港代表團時提到兩件事，第一是防疫抗疫，數個月前他提到要將防疫抗疫工作作為「頭等大事」來辦，這次見特首時說是「中心任務」，對於從「頭等大事」到現在「中心任務」提法，梁振英如何解讀？

梁振英指出，過去一年多來，因為新冠疫情 ，香港與內地的聯繫幾乎中斷，香港的發展也停滯不前，失業率高企。香港是一個服務型的社會，經濟很大程度上依靠提供各類服務，長此以往，香港將面臨巨大困境。他舉例說，以前內地的朋友使用香港的金融服務，現在因為無法順利往來，很多內地朋友會想其他辦法，久而久之，香港的金融服務變得可有可無，這對香港來說極為不利。

因此，梁振英認為韓正副總理的「頭等大事」和「中心任務」是希望香港盡快控制疫情，最好清零，盡早恢復香港和內地的正常往來。當然，在推動正常往來的過程中會遇到反對聲音，但只要有利於香港的發展，一定要堅持落實，唯有如此，才能讓香港更美好。同時，梁振英認為，從「頭等大事」變為「中心任務」，說明中央要求香港一定要做到控制疫情。他說，現在國家做事非常認真，一件事就等於一個目標，抗疫成功就是國家交給香港的一個任務，一定要完成，達到目標。

談到通關的問題，梁振英認為，要盡量盡快控制疫情，最好是清零。接著是香港和內地之間的交往正常化，不單是香港人由廣東返港可用「回港易」，應該讓其他地方，如上海、北京返港的永久居民也能使用「回港易」免於隔離。

另據大公報報導，香港的新冠疫苗接種速度緩慢，專家表示需增加誘因，包括可到泰國、日本等地免檢疫旅遊，相信不久將來港人可「浸溫泉、食榴槤」。公務員事務局局長聶德權表示，泰國已經宣布，對已完成接種兩劑指定疫苗，包括科興、BioNTech(輝瑞，港譯復必泰)的人士，放寬檢疫安排，政府也會適時檢視已打兩針的人的回港檢疫安排。