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修例風波引動盪 林鄭：破壞力量存在已久 非我個人問題

香港新聞組／香港2日電
香港特區行政長官林鄭月娥說，修例風波引起社會動盪，事件發展至今不是她個人問題。（中新社資料照片）
香港特區行政長官林鄭月娥說，修例風波引起社會動盪，事件發展至今不是她個人問題。（中新社資料照片）

香港特區行政長官林鄭月娥接受「香港有線電視CATV」專訪時表示，並非所有參選人都需經國安處審查；而特首也不會出任資格審查委員會主席。 針對修例風波引起社會動盪，她表示，破壞力量存在已久，事件發展至今不是她個人問題。

綜合港媒報導，大陸全國人大3月11日以高票通過「完善香港特區選舉制度的決定草案」後，全國人大常委會3月31日以全票通過修訂香港「基本法」附件一及二。在香港的新選舉制度下，設有資格審查委員會，負責審查特首、立法會及選委會參選人是否擁護基本法及效忠特區。

林鄭月娥表示，不是所有參選人都要國安處審查，有懷疑才去做。她稱，特首不會出任資格審查委員會的主席，而只有特區主要官員，才適合擔任資格審查委員會的成員。

談及新設的選舉委員會召集人制度時，林鄭月娥稱，這是中央的權力，本地立法不包括在內。

2019年修例風波，激化香港社會、政治矛盾，令中央決心為「港區國安法」立法，又修改香港選舉制度。當年提出「逃犯條例」修訂的林鄭月娥表示，中央要實施「港區國安法」和修改香港選舉制度，這麼大的事情要由天時、地利、人和促成，不是她個人問題。

她說，如果不是有人要鼓吹港獨，如果不是有人要提出「35+」攬炒，「如果不是第六屆立法會自2016年10月有這麼大的亂象」（意指宣誓風波及之後的事件），無論是中央或特區政府或是她本人，都看不到有關（訂立國安法和修改選舉制度）的必要性、迫切性。

她認為，社會上有股力量，只要政府做出被人視為讓香港和內地可以融合得更好的事，或者鞏固中央在香港「一國兩制」的管治，這種力量就會去破壞，「『一地兩檢』如是、國安法如是，當年的國民教育如是，普選行政長官都被推翻，證明這股力量存在香港已久，不過藉著修例風波爆發出來。」

林鄭指自己「不是一個喜歡後悔的人」，又說會繼續努力去做應該做的事，能在任內完善「一國兩制」感到安慰。

香港 林鄭月娥 港區國安法

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