新一批30萬劑抵港…港府：BNT疫苗安全無虞 5日復打

港府上周因封蓋包裝瑕疵問題，宣布暫停接種復必泰新冠疫苗。（中新社資料照片）

港府1日宣布，5日起將恢復為巿民接種BioNTech(輝瑞，港譯復必泰)疫苗 ，原先已預約接種的巿民，將會獲政府重新安排接種時間。港府上周因封蓋包裝瑕疵問題，宣布暫停接種復必泰新冠疫苗。

大公報報導，新一批30萬劑復必泰新冠疫苗於今日抵港，因應暫停接種期間已有18.3萬人預約接種，而早前已抵港的兩批疫苗則仍需封存，專家估計，新供港的30萬劑疫苗料於兩周內用完，擔心「打嚇停嚇」，影響市民接種信心，應盡快安排增加疫苗到港。政府預計復打初期，市民反應會較踴躍，預約時段或會出現「僧多粥少」情況。

公務員事務局局長聶德權昨日表示，就復必泰疫苗藥瓶封蓋包裝瑕疵事件，德國藥廠BioNTech昨日向衞生署提交中期報告，確認疫苗質量及安全無問題，加上新一批30萬劑疫苗預計今日付運抵港，所以決定於5日起，恢復為市民接種復必泰疫苗。

聶德權稱，網上預約系統將於明日上午9時，重新開放接受復必泰疫苗預約。在3月24日至4月4日期間，已預約的18.3萬人受暫停接種影響，政府均會為他們安排新的接種時段，並由今日起陸續經SMS電話短訊通知新安排。當中約3萬名預約打第二針的市民，將獲安排在5日至10日期間打針，若他們未能按已編配時段打針，需自行在網上預約系統取消安排及另行預約時段。已預約在5日或之後接種的市民，可如期前往打針。

報導稱，香港 截至昨晚，約46.63萬人已打第一針疫苗。聶德權稱，已打針人數佔16歲或以上人口僅約7%，距離城市整體免疫目標仍很遠，他再次呼籲市民積極響應打針，因為走出疫境不會自然發生，需市民同心協力接種疫苗。

食物及衞生局局長陳肇始稱，接種計畫將納入防疫政策，例如已打兩針的飲食業人員，可豁免每14日一次檢測 ，而打針情況可作為香港與內地商討通關的條件。至於疫苗護照進度，她稱現有電子或紙本針卡，等同疫苗護照，至於能否用於外遊，政府須與不同地方商討互認。

據報導，衞生署署長陳漢儀稱，已抵港的兩批覆必泰疫苗，由於是低溫儲存，受細菌污染風險相當低，衞生署曾進行無菌測試和細菌耐病毒測試，均無問題。但兩批疫苗會繼續封存，以待藥廠提交最終調查報告。