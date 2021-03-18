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國泰航空香港飛洛杉磯航班 測試「疫苗護照」

記者林宸誼╱香港18日電
國泰航空日前測試「檢測疫苗護照」航班。（本報資料照片）
國泰航空日前測試「檢測疫苗護照」航班。（本報資料照片）

多地推行疫苗接種計畫後，中國、歐洲多國都在醞釀「疫苗護照」可行性，國泰航空17日表示，日前已由香港飛往洛杉磯的CX880航班，完成相關數碼平台技術最新測試，方便核實乘客、機組人員的病毒檢測及疫苗接種紀錄。

香港經濟日報報導，國泰航空去年與美國聯合航空研究試行「電子健康護照（CommonPass Digital Health Pass）」，15日由香港前往洛杉磯的CX880航班，完成相關測試。

國泰航空表示，多位國泰機師及機艙服務員自願參與是次測試，使用CommonPass應用程序及出境前的快速PCR核酸檢測紀錄，建立數碼通行證，資料包括姓名、旅遊證件號碼、以及按照有關當局規定，在指定時間內於認可實驗室獲取的2019冠狀病毒病檢測陰性結果。

國泰預計，疫情消退後旅客仍可使用數碼旅遊通行證輕鬆辦理登機手續，通行證可提升機場的運作能力。國泰去年已與機管局、總部位於瑞士的The Commons Project及Prenetics合作，在香港前往新加坡的航班測試。

國泰航空顧客體驗及企畫總經理羅穎怡表示，國際旅遊因各地的旅遊限制而持續低迷。若要再度全面通關，旅客或需提供陰性檢測結果和疫苗接種證明，才能符合各地政府的出入境規定，會與業界夥伴合作，推動獲普遍認可的數碼旅遊通行證

檢測 疫苗 香港

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