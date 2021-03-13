港12日確診飆60宗 殃及金融、律師業 恐爆第5波疫情

Ursus Fitness健身中心群組持續爆疫，再多47人確診，包括40名顧客、7名員工或顧客的密切接觸者，群組累計64人確診。 (香港中通社)

香港 12日新冠確診暴增60例，一家健身 中心爆發群聚感染疫情 持續蔓延。衛生防護中心傳染病處主任張竹君指出，由於病患牽連甚廣，群組已經有第二代傳播，不排除第三代傳播。官方擔憂恐出現第5波疫情，將發出公告，全港健身中心員工必須強制接受病毒檢測。

1個半月新高 群組四成無病徵

綜合文匯報、明報報導，香港昨天新冠肺炎確診新增60宗，創1月27日以來1個半月新高，當中6宗為輸入個案，而本地個案中，5宗源頭不明，另有約20宗初步確診。在新增的49宗有關連個案中，健身群組占47宗，截至前日有360名密切接觸者須檢疫，也有450人須檢測。群組逾四成人無病徵，暫未能找到爆疫源頭。

報導指出，健身群組昨日新增47宗新冠肺炎確診個案，包括40名顧客和7名員工或密切接觸者，累計64人染疫，疫情已由健身中心URSUS FITNESS擴至其他12間健身中心，更殃及銀行、金融、律師行業，多名金融才俊中招，部分公司為此恢復家居工作安排。確診者所住的「疫廈」更遍布豪宅林立的半山區。

亞博館社區治療設施13日起會轉為備用狀態，病人昨日已送往北大嶼山醫院香港感染控制中心，騰空亞博館，需要時重開接收特定病人。

報導稱，而源頭不明的初步確診個案中，一宗涉及一名34歲健身教練。他在本月8日的檢測呈陰性，本月11日感到喉嚨乾，約30多名同事和數十名學生或需檢疫。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇形容，健身群組與跳舞群組一樣，政府應全力加緊追蹤，避免「似山林大火咁辣出去」。他指出，現時確診數字呈上升軌，預計疫情或邁向第五波，食肆或健身中心等高危處所，除必須戴口罩外，也要徹底消毒設施。

報導說，爆發新冠病毒的URSUS Fitness牽涉不少外籍人士，累計至少涉7間國際學校，其中啟歷學校因一名教師確診，有20名約8至9歲學童要檢疫。