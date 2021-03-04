示警建制派 中學者：中央不要忠誠的廢物

鷹派學者田飛龍發表文章，指北京中央需要的香港建制派「不是橡皮圖章或忠誠的廢物」。（中評網）

中國 鷹派學者田飛龍昨發表文章，指北京 中央需要的香港 建制派「不是橡皮圖章或忠誠的廢物」，而是「賢能的愛國者」；至於泛民派中的溫和派，則應與激進派切割，「努力成為愛國者」。

中央社報導，明報昨發表田飛龍題為「愛國者治港：香港民主的新生」的文章，提到上述內容。他還說，泛民派中的溫和派應「時刻保持底線忠誠」。

兼任中國全國港澳研究會理事、被視為中國對港強硬手段獻策者的田飛龍撰文稱，「愛國」包含對中共領導的尊重，而「黨的領導是國體的核心要素」，但不等於要求愛黨。

田飛龍宣稱，「愛黨是黨員義務」；而香港人「作為中國公民，承擔的是愛國義務。對共產黨是尊重而不是強制熱愛。」

他又說，2021年將以「愛國者治港」為主軸的香港新選舉法，將會是「憲法時刻」，一方面對香港建制派提供更多席位，一方面對他們的要求也升級，尤其是對「堅定的愛國者」的升級要求。而如果服務不好市民，就必須下台。因為，中央需要的「不是橡皮圖章或忠誠的廢物」，而是「賢能的愛國者」。

田飛龍針對非建制派陣營則說，中間派與泛民的溫和派可理直氣壯與激進派切割，「努力成為愛國者，並時刻保持底線忠誠，做建設性的民主派」，回歸「忠誠反對派理性範疇」。

田飛龍聲稱，以往港人將「政改」理解為普選，將民主武器化，作為對抗國家體制甚至「援助西方反華戰略的手段」，「不愛國的民主正在香港以狂飆突進的方式侵蝕『一國兩制』底線」。

他說，以「愛國者治港」重構香港選舉制度及管治體系，不是既往的小修小補，而是「結構性、系統性」的制度變革。這可從公權力的產生源頭上，堵住「反中亂港勢力」進入權力架構的通道，並對在任者進行宣誓、監督和懲戒的全程管理，是「香港民主的新生」。