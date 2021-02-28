港增33確診3周新高 首批58.5萬劑BioNTech抵港

首批復星／BioNTech復必泰新冠疫苗27日分別運抵香港和澳門。圖為疫苗從飛抵香港的國泰飛機卸載。（歐新社）

首批復星／BioNTech復必泰新冠疫苗 昨分別運抵香港 和澳門 ，香港下周開始接受這種疫苗的預約，澳門則今日開始預約。香港特首林鄭月娥呼籲市民，科學看待疫苗，不要輕信各種謊言。

首批復星／BioNTech復必泰新冠疫苗共58萬5000劑，昨天早上由德國空運抵香港。港府說，首批購置了100萬劑這種疫苗，下周開始接受這種疫苗的預約。

復星醫藥代表稱，這批疫苗在運送過程，放置在超低溫保溫箱內，由隔溫物料及乾冰覆蓋，以保持攝氏負75度低溫。港府說，復必泰疫苗需要儲存在攝氏負70度的冷藏櫃，已妥善安排存放於指定儲存倉經驗證的冷藏櫃。因復必泰疫苗的冷鏈管理、保存及稀釋工序要求較高，因此要在社區疫苗接種中心接種。

香港機場管理局為復必泰疫苗空運抵港，作出特別安排，亦協調另一批BioNTech疫苗經港珠澳大橋轉運到澳門。

澳門訂購的首批約10萬劑復星／BioNTech復必泰新冠疫苗，同時由德國經香港運抵澳門。澳門衛生局局長李展潤說，這批疫苗較原定時間遲了些，28日會接受預約。澳門訂購的第二批10萬劑復必泰疫苗將於下月運抵，另外40萬劑內地國藥疫苗則在28日抵達。

港府疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星說，不能用簡單的數字比較科興及BioNTech新冠疫苗，因為有關的臨床研究在不同時間、地方進行，對象組別的人數、性別、年齡，以及對結果的定義標準都可能有差異，認為最重要的是疫苗安全而保護率達世衛標準。

林鄭說不論是內地的科興疫苗，抑或德國生產的BioNTech疫苗，都經專家評估，由香港食衛局局長按法例認可，在香港緊急使用。港府會盡快開放更多接種名額，期望市民放心接種。

昨天晚間香港傳出首起接種疫苗後身體不適的案例。一名72歲男子在接種科興疫苗後出現心悸，由救護車送往醫院，情況穩定。

香港新聞組／香港28日電

香港昨天新增33例確診病例，達3周新高，其中本土就占31例，且有10例傳播源頭不明。另外還新增初步確診20例。主要是一家位於尖沙咀K11 Musea商場的名潮食館爆發群聚感染，昨增15宗確診，連同7宗初步確診，群組累計升至41人。餐飲業者擔心現行社交距離措施下月3日屆滿後會收緊。