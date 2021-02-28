吳孟達與星爺20年沒再合作 曾怨發哥不借錢還賭債

周星馳(左)與吳孟達在「九品芝麻官」搭檔演出。（取材自IMDb）

吳孟達 在演藝圈內和兩大影壇天王周潤發、周星馳 都曾有過曲折的情誼發展，好的時候可以稱兄道弟或是親如父子，陷低潮時又似乎老死不相往來，背後真相皆耐人尋味。

周潤發是吳孟達在TVB電視藝員訓練班的同學，由於來自香江離島南丫島，吳孟達曾讓他借住自家睡覺，結業後也曾合演「警網雙雄」等片，維持很好交情。之後吳孟達因「楚留香」在台走紅，滯台不歸，惹怒東家TVB，遭到冷凍，又欠下賭債，去向那時已成大牌的周潤發借錢，竟被拒絕，一度想過自殺。

•欠賭債想死 感謝發哥推薦拍戲

為此，吳孟達一度對周潤發不能諒解，好在有導演 願繼續找他拍戲，他努力還清債務，還因「天若有情」登上香港電影金像獎最佳男配角寶座，之後才透過導演得知，那時周潤發拒絕借他錢，背後卻向導演大力推薦找他拍戲，讓他能夠自己重新站起來，他才解開心中誤會，又再和周潤發合演了「又見阿郎」這部賣座經典。

接著吳孟達影壇貴人變成了演藝訓練班的學弟周星馳，兩人演過父子，也一度情同父子，是最佳拍檔，聯手合演過許多票房巨片，「賭聖」與「逃學威龍」都讓他再入圍香港電影金像獎，但自從「少林足球」後，彼此快20年沒再合作，被外界懷疑已長期失和。

•星爺私下關心 胞姊代替探望

對此，吳孟達曾在訪問時形容和周星馳有點「老死不相往來」的味道。其實兩人後來各有各的發展，早就漸行漸遠，也不是刻意鬧彆扭。吳孟達表示周星馳拍「美人魚」時都來找過他，由於他心臟的問題，不方便接演，還講了句：「我還沒死，他還沒退休，一定有機會的。」可惜如今再也沒機會了。

據雙方友人田啟文表示，周星馳都有關心他的病情，也請姊姊代表探望，外界不要妄加揣測。