港新增16確診 2人四出拜年累70親友隔離

香港17日新增16宗確診，當中10宗源頭不明，圖為將軍澳和明苑流動採樣站。（中通社）

香港昨新增16宗確診，當中10宗源頭不明，包括2名在新春四出拜年人士，逾70名親友須檢疫。另有3名食肆員工中招，更有七旬翁發病逾1個月仍到處飲茶，令人擔心今日起恢復晚市堂食恐再掀傳播。另外，葵涌消防局最少4人中招，全局須強檢。

晴報報導，相關情況或導致「拜年群組」出現，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示市民拜年時間長，有機會從中傳播病毒。

新增16宗個案中，4宗屬輸入個案，包括1名菲傭。12宗本地個案中有10宗源頭不明，並有10宗初陽。連日爆疫的葵涌消防局，累計3名消防員中招，最少1名家屬初陽，全局須強檢。

•3食肆員工中招 復晚市恐播疫？

衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，2宗源頭不明個案曾去拜年，當中34歲無業男傳染期到過元朗葡萄園聚會，50名親友要隔離；另有38歲男文職人員拜年後確診，20多名親友要檢疫。

多間食肆員工同受感染，包括荃灣「都好燒臘粉麵茶餐廳」廚師、旺角廣發商業中心廚房員工，及天后「御名軒」知客，最少20名同事要檢疫；有食物廠工作人員亦在「收爐」3日後發病。另有72歲老翁早於上月中發病，3度看中醫仍未確診，期間常到屯門3間酒樓獨自飲茶，包括屯門市廣場「好日子」、「煌府婚宴」和富泰商場「羊城火鍋海鮮酒家」。

對於食肆今起恢復晚市堂食，但員工可最遲7天後才檢測 ，會否掀新傳播鏈，食衛局副局長徐德義解釋，定期檢測是「預防性，增加一重保險」，強調已增15個臨時檢測點，加快特定群組檢測。

•打疫苗 死傷最高擬賠300萬

另據明報報導，兩款獲專家建議在港緊急使用的新型冠狀病毒疫苗即將抵港，尚待港府批核的科興疫苗準備明天運100萬劑抵港，料安排在私家醫院及診所接種。為保障出現與疫苗相關的橫貫性脊髓炎、面癱等嚴重副作用的接種者，食物及衛生局向立法會財委會申請10億元（港幣，下同，約1.29億美元 ）設保障基金，傷者賠償多過死者，當中40歲以下傷者每人最高可獲300萬元（約38.8萬美元），同齡死者則賠250萬元。

•任一款獲批 特首立即接種

食衛局副局長徐德義昨在疫情記者會被問會否接種科興疫苗，他沒回答。港府新聞處回覆稱，特首已表示只要有任何一款疫苗在港核准緊急使用，她和問責團隊會第一時間接種。