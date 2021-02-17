香港牛年開審首案 黎智英拒認罪 區諾軒、梁耀忠認罪獲保釋

前年8月18日維園流水式集會案16日開審，其中4名被告李卓人（左三起）、梁國雄、何俊仁、何秀蘭，與聲援者在庭外高舉標語喊口號抗議。（歐新社）

香港 牛年開審第一案，是9名民主派人士參與前年反送中運動「818流水式集會」，被控組織未經批准集結及參與未經批准集結罪。案中香港壹傳媒集團創辦人黎智英 、民主黨創黨主席李柱銘等7人不認罪，兩位前立法會議員區諾軒、梁耀忠認罪獲保釋。

香港民間人權陣線原發起2019年8月18日舉行「煞停警黑亂港，落實5大訴求」的流水式集會，港警只批准民陣部分時間的維園集會，為此發出兩項遊行 集會的「反對通知書」。民陣其後將原定的遊行，改為在維多利亞公園舉辦「流水式集會」。

那場「煞停警黑亂港，落實5大訴求」的流水式集會當天繼續舉行，其後民陣宣布約有170萬港人參與集會，由於人數眾多，維園和附近街道擠爆人流。集會後有逾3000名香港市民自發遊行到金鐘一帶，在港府總部一帶留守至凌晨和平散去。

時至去年4月18日，港警展開拘捕行動，拘捕包括黎智英、李柱銘、民主黨前主席楊森、何俊仁及單仲偕，工黨副主席李卓人及何秀蘭、公民黨成員吳靄儀、社民連成員梁國雄，以及區諾軒等9名前立法會議員，社民連吳文遠及黃浩銘，民陣的陳皓桓及支聯會蔡耀昌亦被捕。他們被起訴涉嫌組織及參與未經批准的集結，及公告未經批准的遊行等控罪，案件去年5月15日在東區裁判法院審理，全獲准保釋候查。

這一主控官和代表律師都有反覆的案件，由香港區域法院移師西九龍裁判法院開審，預計審訊10天。

此案9名被告依次為黎智英、前任議員李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、梁耀忠、李柱銘及區諾軒，同被控2019年8月18日組織未經批准集結及參與未經批准集結兩罪。資深大律師駱應淦指他需呈上有關人群管制及群眾心理的英國專家報告，控方亦表示需閱讀該報告後考慮需否增加證據，才能進行開案陳詞。法官胡雅文把案件押後至17日早上9時半開庭。

因國安案被羈押的黎智英昨身著西裝，在三名懲教人員押解下出庭。區諾軒在庭上承認組織未經批准集結及參與未經批准集結兩項控罪；梁耀忠承認一項參與未經批准集結罪，否認另一項組織未經批准集結控罪。同案其餘各被告答辯時表明不認罪。李卓人和梁國雄都表示，反對政治檢控。