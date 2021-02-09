澳門疫苗免費開打 還為民眾買保險 香港最快2月底接種

香港示意圖。圖／shutterstock

澳門 的新冠疫苗 接種計畫於9日開始實施，本地居民分兩階段接種，全部免費，澳門政府將為居民購買疫苗保險，一旦有事將獲賠百萬澳門元（約12.5萬美元）。

8日下午起，澳門已開放前線人員包括醫護、教師、口岸、航空人員等優先組別預約，預約者9日上午9時起開始接種。

澳門當局說，疫苗對本地居民免費接種，在優先組別之後，普通市民9日中午起可以預約，最快2月22日起開始接種。

澳門購進三款產地不同的新冠疫苗，數量各40萬劑，包括內地國藥集團滅活疫苗；復星代理的BioNtech的疫苗，產地為德國、法國或比利時；AZ的腺病毒載體疫苗。澳門人可自由選擇接種其中一款疫苗。

香港 疫苗安排進度不順，港府官員7日說，BioNTech疫苗將於本月底到香港，香港18區疫苗接種中心正如火如荼準備，創科局亦已設計了預約平台，爭取於農曆年後為市民接種疫苗。

至於在內地採購的科興疫苗，港府食物及衛生局長陳肇始表示，科興已向港府提交部分曾交中國國家藥監局審批的三期臨床試驗數據，會爭取在農曆年前，交疫苗顧問專家委員會審議，並盡快批核緊急使用。

港府疫苗顧問專家委員會成員曾浩輝此前指出，審批疫苗最基本要有第三期數據，若數據曾在醫學期刊刊登是好事，但因審批時主要針對數據本身，最重要是科興能提供原始數據，「如果世衛也可以接受這些數據，香港跟世衛做法，不會有大偏差。」