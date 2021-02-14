我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法拉盛市區 新冠死亡率全市第2高 疫苗分配遭質疑

彈劾案…民主黨為何突改主意不傳證人 拜登的主意？

移民英國過來人：工作不好找收入減 最好預留生活費

香港新聞組╱香港14日電
移民英國的過來人，建議想移民港人要預留充裕的生活費。（路透資料照片）
移民英國的過來人，建議想移民港人要預留充裕的生活費。（路透資料照片）

香港移問顧問指出，經BNO「5+1」移民的港人子女不少都想入讀公立學校，惟部分熱門校區學額已近飽和。晴報報導，有移英多年的港人及專家均稱，港人移民較注重校網，但城市找工作比較容易，兩者或要作取捨；另提醒中產階層，到當地工作或要減薪，且家庭申請BNO簽證移民，較難以「太空人」方式，未必能「在港賺錢英國使」，所以要考慮移民初期須預留一筆較充裕的生活費。

移英港人Albert稱，不少港移民或有諮詢升學顧問，遂集中到某些校區拚學位，結果令當地學額不足，且同區未必有足夠就業職位供應，「這裡地方大，要穿州過省返工都要時間和成本，因此要全盤考慮，落腳地方的學位、住屋及工作需要。」

不少港人到英後，都擔心找工作不易及收入大減，Goodbye HK Hello UK專頁香港區負責人Billy Wong也表示，相比起其他移民簽證，BNO簽證的財務要求相對較低，且當地生活成本亦不算高，但若家中「有大有細」或對生活較有要求，或打算到英國才找工作，則可能要預較大筆資金。

Billy直言，移民者要有心理準備難重拾香港生活水平，特別是中產收入減幅或較明顯，惟年輕人由於本身收入不高，英國租金水平較低，反有機會一嘗獨立生活。

英內政部網站最新顯示，若家庭成員不同時間抵英，或未能同一時間取得永久居留權，需申請延期居留，或令人以為是放寬「太空人」，即容許父母一方留港賺錢。惟Billy指，當局亦列明未成年子女要與雙親同時申請，而英國向來要求整個家庭同時取得居留權，暫未見BNO簽證有放寬；若父或母一直留港，或令人懷疑是否有意移英，未必會批准延期。

移民英國的過來人表示，在英國工作不好找，收入也可能低於香港。（路透）
移民英國的過來人表示，在英國工作不好找，收入也可能低於香港。（路透）

移民 簽證 英國

上一則

上海最後傳呼電話亭 78歲老奶奶守27年

下一則

撿垃圾、背下出…他義務護長城 6年如1日

延伸閱讀

英國變種病毒傳播快 美國病例1天翻10倍

英國變種病毒傳播快 美國病例1天翻10倍
拜登新政「大赦」移民？ 數百萬無證客期待

拜登新政「大赦」移民？ 數百萬無證客期待
黃秋生長達6年零收入 控訴遭香港當局霸凌

黃秋生長達6年零收入 控訴遭香港當局霸凌
英擬向電商科技業加稅

英擬向電商科技業加稅

熱門新聞

澳籍華裔主播成蕾於去年8月遭中國當局扣留，事隔半年、澳洲當局8日對外證實，成蕾正式以「非法向海外提供國家機密」罪名遭中國正式逮捕。（路透）

華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」

2021-02-08 08:16
陳金英一度靠賣羽絨服還債。（取材自微信）

浙江9旬奶奶好厲害 10年還清2077萬 怎做到的？

2021-02-07 12:00
8日有用戶表示，Clubhouse在晚間約7時被中國封鎖，中國民眾需要「翻牆」才能使用。圖為示意圖。記者曾學仁／攝影

出手了！中國突封鎖Clubhouse 網友揭破綻：還能翻牆

2021-02-08 08:36
北青報報導，中國三分一桶裝水是「假水」，老闆甚至邊抽菸邊灌水。（今日頭條）

中國三分之一桶裝水是「假水」 老闆邊抽菸邊灌水

2021-02-07 11:37
中國人民解放軍向巴基斯坦軍隊提供的一批新冠疫苗於2月7日運抵巴方。（微博@央視軍事）

中國第3款新冠疫苗3期試驗出爐 有效率74.8%

2021-02-08 19:13

天降鈔票！河中浮幾十萬鈔票 居民出動小船撈網撿錢

2021-02-10 08:53

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
煽動暴亂 川普無罪！ 參院表決57票贊成有罪 未達2/3門檻

煽動暴亂 川普無罪！ 參院表決57票贊成有罪 未達2/3門檻

川普獲無罪 立即批政治復仇 麥康諾：不等於寬恕暴亂

川普獲無罪 立即批政治復仇 麥康諾：不等於寬恕暴亂

麥康諾將讓川普脫罪 參院表決傳喚證人

麥康諾將讓川普脫罪 參院表決傳喚證人
影／日本福島發生7.1強震 近百萬戶停電

影／日本福島發生7.1強震 近百萬戶停電
江啟臣初二回娘家 氣質妻被問老公選總統這樣答

江啟臣初二回娘家 氣質妻被問老公選總統這樣答