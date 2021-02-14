移民英國過來人：工作不好找收入減 最好預留生活費

移民英國的過來人，建議想移民港人要預留充裕的生活費。（路透資料照片）

香港移問顧問指出，經BNO「5+1」移民 的港人子女不少都想入讀公立學校，惟部分熱門校區學額已近飽和。晴報報導，有移英多年的港人及專家均稱，港人移民較注重校網，但城市找工作比較容易，兩者或要作取捨；另提醒中產階層，到當地工作或要減薪，且家庭申請BNO簽證 移民，較難以「太空人」方式，未必能「在港賺錢英國 使」，所以要考慮移民初期須預留一筆較充裕的生活費。

移英港人Albert稱，不少港移民或有諮詢升學顧問，遂集中到某些校區拚學位，結果令當地學額不足，且同區未必有足夠就業職位供應，「這裡地方大，要穿州過省返工都要時間和成本，因此要全盤考慮，落腳地方的學位、住屋及工作需要。」

不少港人到英後，都擔心找工作不易及收入大減，Goodbye HK Hello UK專頁香港區負責人Billy Wong也表示，相比起其他移民簽證，BNO簽證的財務要求相對較低，且當地生活成本亦不算高，但若家中「有大有細」或對生活較有要求，或打算到英國才找工作，則可能要預較大筆資金。

Billy直言，移民者要有心理準備難重拾香港生活水平，特別是中產收入減幅或較明顯，惟年輕人由於本身收入不高，英國租金水平較低，反有機會一嘗獨立生活。

英內政部網站最新顯示，若家庭成員不同時間抵英，或未能同一時間取得永久居留權，需申請延期居留，或令人以為是放寬「太空人」，即容許父母一方留港賺錢。惟Billy指，當局亦列明未成年子女要與雙親同時申請，而英國向來要求整個家庭同時取得居留權，暫未見BNO簽證有放寬；若父或母一直留港，或令人懷疑是否有意移英，未必會批准延期。