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港BNO移民潮 美銀：恐走資2800億元 但不會衝擊港元

香港新聞組╱香港14日電
美銀證券估計，2021年移民潮將導致今年香港走資2800億元。圖為港人去年在抗議活動時高舉英國海外護照 (BNO)。（路透資料照片）
美銀證券估計，2021年移民潮將導致今年香港走資2800億元。圖為港人去年在抗議活動時高舉英國海外護照 (BNO)。（路透資料照片）

英國自1月31日起開放讓持英國國民（海外）護照（BNO）的香港人申請BNO居留簽證，券商美銀證券估計2021年移民潮將導致今年香港走資2800億元；但美銀也表示，此舉不會對港元帶來太大壓力，以1990年代移民潮為例，並未衝擊香港外匯。

香港經濟日報報導，英國內政部預測，隨著BNO移民新制生效，首年將有15萬人申請，5年內將有約32萬港人移民英國。

據報導，按照此數據，美銀假設，若移民港人以香港九龍的平均樓價753萬元售樓，以香港平均按揭貸款僅占樓價18%，BNO移民清償按揭、取回強積金儲蓄，將引發2021年香港流出的資本總額將為2802億元，約為2020年時香港資本流入總額的一半。

美銀表示，5年內資本流出總額或將達到5880億元，此資本總額並未納入移民到其他國家的人數作為考量因素。

報導指出，以單年走資2800億元計算，美銀指出，金額相當於2020年銀行體系總結餘增加的70%，香港首11個月廣義貨幣M3增加的55%，預料是次移民潮將不會對香港外匯造成衝擊，並預料美元兌港元會脫離7.75低位。

不過，美銀補充，BNO移民規模仍有很大不確定，因應英國疫情、香港情況，英國內政部實際估算香港BNO移民人數由9000人至83.25萬人，32萬人是基本估算情況。

報導稱，移民潮以外，美銀指出，中資企業若從紐約上市改到香港上市，會引發資金如2020年持續流入香港，以現有BNO移民估算規模，不會形成對香港聯繫匯率帶來系統性事件。

香港 移民 英國

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