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港封區動員三千人 出動五紀律部隊

香港新聞組／香港24日電
香港警務處處長鄧炳強（中）23日到佐敦「受限區域」視察。（中新社）
香港警務處處長鄧炳強（中）23日到佐敦「受限區域」視察。（中新社）

政府昨日凌晨4時封鎖佐敦局部地區實施禁足檢測，動員3000人執行，五大紀律部隊，包括警方、消防、入境、海關、懲教，各調動數百人支援。

綜合媒體報導，除行政長官林鄭月娥，多個紀律部隊首長亦分別到場視察，包括警務處處長鄧炳強、入境處處長區嘉宏、海關關長鄧以海、懲教署署長胡英明。

各紀律部隊調配大批人手參與行動，據悉警方每日分兩更，每更約300人，即一日出動約600人；海關及入境處據悉分別派出約300人；懲教署派出逾230人，並特別派遣10多名來自泰國、尼泊爾、印度及巴基斯坦的非華裔職員，主力支援受限區域的少數族裔居民，向他們闡釋檢測令詳情和安排及解答查詢等；消防處則招募650名屬員支援。

昨天凌晨有工人將食物及搓手液等物資送到臨時熟食中心，職員分別在上海街及廟街架起帳篷設置流動檢測站，另有流動檢測車駛入上海街，部分阻礙設施車輛被拖走；吳松街及炮台街設有物資中心。圍封範圍內共設51個流動採樣站。

凌晨約3時，交通警到場開始封路，警員用鐵馬及封條封鎖大廈出入口，身穿全套保護衣的紀律部隊人員亦陸續到場增援，消防處長梁偉雄及懲教署長胡英明到場打氣。昨午各個紀律部隊首長亦先後到場，警務處長鄧炳強在受限區域內視察，向警員了解情况及握手問好。

檢測 林鄭月娥 華裔

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