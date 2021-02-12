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香港美國商會調查：未來1年商業環境 40%受訪者看淡

香港新聞組／香港12日電
香港美國商會最新調查報告指，4成受訪者料未來12個月香港商業環境持續不穩或繼續轉差。(中通社資料照片)
香港美國商會最新調查報告指，4成受訪者料未來12個月香港商業環境持續不穩或繼續轉差。(中通社資料照片)

香港新冠疫情形勢嚴峻，對營商環境繼續敲響警鐘。香港美國商會日前發表最新調查報告，4成受訪者預期未來12個月，香港商業環境持續不穩或繼續轉差，僅四分之一對2021年營商環境有持續樂觀的態度。七成受訪者對港府控制疫情表示「沒信心」，希望港府在公布一些決策時，能夠提供更詳實的解釋和更高的透明度。

香港文匯報報導，各行各業均盼香港疫情出現轉機，但業界的營商信心卻未有好轉跡象。美商會受訪者中，有高達七成受訪者對港府的隔離政策和疫苗籌備等措施都沒有信心，僅5%的受訪者表示「很有信心」。且絕大部分會員相信，香港經濟前景在很大程度上取決於對疫情的控制。

據報導，多數受訪者認為，希望香港港府能增加透明度，並以更好的數據和有效的溝通方式，向民眾解釋清楚具體防疫措施的緣由和科學依據。有超過60%的受訪者對過去一年的旅行限制、限聚令和各類社交距離措施缺乏信心。

整體而言，40%的受訪者對香港今年全年營商環境持悲觀態度，除了疫情之外，還有地緣政治緊張、修例風波等種種事件，令他們認為2021年依舊會是「充滿挑戰」的一年，其中以中美關係最受大多數企業關注，僅23%的受訪者對此持「有信心」或「非常有信心」的態度。對於去年的營商環境，61%受訪者認為不穩定，且有惡化的情況。

報導指出，值得留意的是，雖然報告聲稱香港的營商環境不被看好，但絕大多數受訪美企對自家公司的表現仍具信心。近六成受訪企業對未來12個月公司經營持「謹慎樂觀」或「非常樂觀」的態度，23%認為會維持現狀。有40%受訪者指出，未來三年香港辦公室仍是其他地區總部，暫未有任何原因須作出改變。

此外，粵港澳大灣區的發展機遇被大多數美商會成員看好。44%的受訪者對2021年大灣區的發展前景持謹慎樂觀的態度，看好區內市場、高科技產品開發、借大灣區拓內地市場，成為最被看好的區內機遇。大多數受訪者認為香港在灣區內將扮演非常重要的角色，但也有一些觀點懷疑，香港該如何扮演好除離岸金融中心以外的角色。

據報導，美商會的這項調查在去年12月11日至今年1月4日展開，期間向1400名會員發出邀請，獲得了181名會員回覆。

香港美國商會最新調查報告指，4成受訪者料未來12個月香港商業環境持續不穩或繼續轉...
香港美國商會最新調查報告指，4成受訪者料未來12個月香港商業環境持續不穩或繼續轉差。圖為銅鑼灣街頭商鋪結業。(中通社資料照片)

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