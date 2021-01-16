禁危國安 港府命公務員4周內簽妥「效忠書」

港府要求公務員簽署效忠聲明，圖為去年12月，公務員在特首林鄭月娥見證下宣誓。(中通社)

港府要求公務員集體簽署效忠聲明，聲明文字簡單，但附件列「具有其他危害國家安全等行為」的多類違誓行為，當局可終止聘用。

港府公務員事務局昨向各部門發出通告，要求去年7月1日之前受聘的公務員，須簽署聲明，公務員須在部門發出信函四周內簽妥及交回聲明；部門首長等高級職位的公務員須宣誓。

當局指，如有公務員不理會或拒絕宣誓或簽妥和交回聲明，會令人質疑是否願意承擔基本責任，以及是否適合繼續留任公務員團隊，當局會考 慮實際情況，決定是否終止有關公務員的聘用。

按聲明範本，聲明有中英文雙語，中文只有三行多字，內容簡單，大致要求三點，即擁護香港 基本法、效忠香港政府、對香港政府負責。

但當局以附件形式，列出多款違誓行為，包括宣揚或支持「港獨」主張、拒絕承認北京 對香港擁有並行使主權、尋求外國或境外勢力干預香港事務、具有其他危害國家安全等行為，均屬違反聲明。

附件中還列出，嚴重違法的行為，包括以暴力行為擾亂治安及公共安全、以不法手段進行損害執法機構的能力和聲譽，藉以動搖港府的管治和施政的行為；或明知或罔顧後果地在社會上鼓動違反法律的行為，或參與旨在動搖港府管治和施政的組織或活動，皆屬違反誓言及聲明。

附件中還列出，公務員在履行職務時，若為個人政治信念或黨派政治聯繫所影響或支配，或以公務身分表達與政府立場相違背的意見，或把公共資源運用於黨派的政治目的，亦違反違反誓言及聲明；公務員若表達個人言論時，忽略媒介、渠道、方式、對象等是否合適而導致社會把相關言論與表達者的公務員身分關連起來，導致他人覺得或懷疑他們在執行職務時可能會有偏袒等，亦與聲明有所衝突。

香港新聞組╱香港16日電

明報報導，通告以五頁紙解釋何謂違反誓言，包括明知或罔顧後果在社會上鼓動違法行為，或參與「旨在動搖特區政府管治和施政」的行為，甚至藉此挑動社會情緒反對在任政府施政，引發或激化社會動盪不安。通告列明，如公務員就某項政策、決定公開提出反對意見，不算違規。