香港將打科興疫苗 醫界憂保護力

北京科興中維生產的新冠滅活疫苗。（取材自新華網）

港府訂購的首批100萬劑內地科興疫苗 ，預料下月運抵，但科興疫苗尚未公布全面的第三期臨牀數據，巴西當局12日公布計及病徵非常輕微個案的資料，有效率約50.4%，僅高於世衛 要求的50%門檻，但有關結果未經同行評核。香港 多名專家指科興未公開全盤數據，難以分析其成效。有藥劑師估計，科興疫苗對於長者的有效率或低於50%，促港府重新考慮是否採購該疫苗。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

明報報導，科興疫苗在巴西完成逾1.2萬人參與的第三期臨牀研究，巴西聖保羅州政府12日公布更多數據。路透報導，負責研究的機構「Butantan」表示，上周公布科興疫苗有效率為78%，是針對輕微至嚴重病徵個案，若將病徵非常輕微個案計算在內，其整體有效率50.38%；該機構又稱，該研究主要針對前線醫護，亦包括長者，但沒說明長者年齡層。

香港的新冠疫苗顧問專家委員會成員許樹昌認同50.38%有效率屬偏低，但暫未清楚計算方法，沒足夠資料準確評論，須了解臨牀測試對象的年齡層、男女分布、有否長期病患、是否包括無病徵感染者、每種副作用機率等。他又提醒，上述數字不能與另外兩款港府已採購疫苗直接比較，因測試地方、人群、時間等不一。

港大感染及傳染病中心總監何栢良亦說，科興疫苗第三期臨牀研究未有全面報告，難以分析，盼疫苗廠盡快在科學期刊發表研究，在未有相關資料前，香港應押後審批科興疫苗，先審批數據較齊全的BioNTech和阿斯利康疫苗。

醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，據他所知，巴西最新公布的科興疫苗數據，除了5%極端例子，疫苗預防有病徵感染的有效率介乎35.26%至61.98%，整體有效率為50.38%，僅高於世衛的50%門檻。土耳其和印尼公布的科興疫苗有效率高過巴西數字，崔解釋，土耳其和印尼的研究無納入60歲以上長者，土耳其研究僅得1000多人，而長者免疫反應較差，一般接種疫苗後有效率較年輕人低，巴西測試納入長者，或令有效率下降。

科興疫苗物流較便利本被視為適合供院舍長者接種，但崔俊明估計科興疫苗對長者有效率或低於50%，但長者正是香港希望保護的組群，擔心「得物無所用」，該學會建議港府重新考慮是否採用科興疫苗，即使繼續用亦應用於年輕組群，長者及住安老院舍者應考慮其他疫苗。