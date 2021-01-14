我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

選舉官司失利又被彈劾 川普拒再付朱利安尼薪水

補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元

香港將打科興疫苗 醫界憂保護力

香港新聞組／香港14日電
北京科興中維生產的新冠滅活疫苗。（取材自新華網）
北京科興中維生產的新冠滅活疫苗。（取材自新華網）

港府訂購的首批100萬劑內地科興疫苗，預料下月運抵，但科興疫苗尚未公布全面的第三期臨牀數據，巴西當局12日公布計及病徵非常輕微個案的資料，有效率約50.4%，僅高於世衛要求的50%門檻，但有關結果未經同行評核。香港多名專家指科興未公開全盤數據，難以分析其成效。有藥劑師估計，科興疫苗對於長者的有效率或低於50%，促港府重新考慮是否採購該疫苗。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

明報報導，科興疫苗在巴西完成逾1.2萬人參與的第三期臨牀研究，巴西聖保羅州政府12日公布更多數據。路透報導，負責研究的機構「Butantan」表示，上周公布科興疫苗有效率為78%，是針對輕微至嚴重病徵個案，若將病徵非常輕微個案計算在內，其整體有效率50.38%；該機構又稱，該研究主要針對前線醫護，亦包括長者，但沒說明長者年齡層。

香港的新冠疫苗顧問專家委員會成員許樹昌認同50.38%有效率屬偏低，但暫未清楚計算方法，沒足夠資料準確評論，須了解臨牀測試對象的年齡層、男女分布、有否長期病患、是否包括無病徵感染者、每種副作用機率等。他又提醒，上述數字不能與另外兩款港府已採購疫苗直接比較，因測試地方、人群、時間等不一。

港大感染及傳染病中心總監何栢良亦說，科興疫苗第三期臨牀研究未有全面報告，難以分析，盼疫苗廠盡快在科學期刊發表研究，在未有相關資料前，香港應押後審批科興疫苗，先審批數據較齊全的BioNTech和阿斯利康疫苗。

醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，據他所知，巴西最新公布的科興疫苗數據，除了5%極端例子，疫苗預防有病徵感染的有效率介乎35.26%至61.98%，整體有效率為50.38%，僅高於世衛的50%門檻。土耳其和印尼公布的科興疫苗有效率高過巴西數字，崔解釋，土耳其和印尼的研究無納入60歲以上長者，土耳其研究僅得1000多人，而長者免疫反應較差，一般接種疫苗後有效率較年輕人低，巴西測試納入長者，或令有效率下降。

科興疫苗物流較便利本被視為適合供院舍長者接種，但崔俊明估計科興疫苗對長者有效率或低於50%，但長者正是香港希望保護的組群，擔心「得物無所用」，該學會建議港府重新考慮是否採用科興疫苗，即使繼續用亦應用於年輕組群，長者及住安老院舍者應考慮其他疫苗。

疫苗 香港 世衛

上一則

孟晚舟居家軟禁期間 被爆多次收死亡威脅信 還附有子彈

下一則

無聲勝有聲！聾啞兄弟直播賣車 60天銷出30輛

延伸閱讀

加州州長：可開始為65歲及以上居民接種疫苗

加州州長：可開始為65歲及以上居民接種疫苗
只打1劑 嬌生疫苗試驗：接種第57天所有人皆有抗體

只打1劑 嬌生疫苗試驗：接種第57天所有人皆有抗體
紐約疫苗登記系統混亂 市公益維護人批「活在上個世紀」

紐約疫苗登記系統混亂 市公益維護人批「活在上個世紀」
新冠疫苗Q&A／影響檢測結果？新冠痊癒還用打嗎？

新冠疫苗Q&A／影響檢測結果？新冠痊癒還用打嗎？

熱門新聞

小航（化名）大學時期認識一名衣索比亞留學生，認識短短半個月便相戀。（取材自微博）

曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」

2021-01-08 13:00
14歲小新娘明顯的挺著大肚子。（視頻截圖）

海南14歲少女嫁15歲少年 這肚子…網友全看傻

2021-01-10 09:00
林建名(左)曾與小他51歲的何傲兒(右)譜爺孫戀。(中通社資料照片)

香港娛樂大亨林建名癌逝 曾鬧爺孫戀、自誇性伴逾千人

2021-01-08 02:15
技術人員在觀察胚胎。(取材自南國早報)

廣西43歲婦女絕經數月後懷孕 寶寶一出生就「10歲」

2021-01-08 12:00
女徒弟今年42歲，老中醫則80歲，使這場婚禮在當地很轟動。（視頻截圖）

42歲女徒弟「傳承針灸」嫁80歲老中醫 網友覺得…有內情

2021-01-10 10:00
中國官媒「環球時報」總編輯胡錫進撰文表示，中國可在台海與美方對決，把美國打成落水狗。（觀察者網）

胡錫進：中國可在台海與美方對決 把美國打成落水狗

2021-01-12 11:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票

232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票
補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元

補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元
眾院通過彈劾後 川普拍影片譴責國會暴動「非我立場」

眾院通過彈劾後 川普拍影片譴責國會暴動「非我立場」
87歲華醫染新冠兩次查不出 老公這些決定救她命

87歲華醫染新冠兩次查不出 老公這些決定救她命
7年前買進7.5元特斯拉股票 39歲亞馬遜工程師爽退休

7年前買進7.5元特斯拉股票 39歲亞馬遜工程師爽退休