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「承傳抗爭火種」 流亡港人創「如水」實體雜誌

香港新聞組／香港11日電
「如水」雜誌創刊號主題為「絆」。（取材自臉書）
「如水」雜誌創刊號主題為「絆」。（取材自臉書）

香港雨傘運動學生領袖周永康等人，9日晚間透過臉書宣布創辦首本實體海外香港雜誌「如水」，期許在香港面臨政治寒冬的時刻，建構並保存一個公共議論香港的媒介。

中央社報導，「如水」（Flow HK）雜誌9日晚間透過臉書粉絲頁發表文章指出，這是「首本實體海外港人雜誌」；而雜誌「創刊宣言」表示，「隨著中共政權強行通過國安法，香港真正進入威權時代」，「面對前所未有的歷史試煉，流散於各方的我們決心要維繫香港人這個獨特的共同體，希望承傳抗爭的火種」。

宣言指出，當政權嘗試將一切公共辯論空間抹殺，「作為一班流散在外的香港人以及深愛香港的人，我們絕不選擇沉默」，決定利用在海外的自由空間，建構並保存一個公共議論香港的媒介，為在香港內外的人整合各種有關香港政治、歷史、社會和文化面向的論述。

宣言說明，雜誌名稱取自「水進杯則成杯之形，入壺則成壺之狀」的意義，提到「反送中之所以能夠取得突破，正因為抗爭者能如水般靈巧應對強權的策略」，並稱在政權打壓升級下，「我們若要延續抗爭如水的精神」，並充分認識身處的局勢。

「如水」雜誌刊物的編委會成員除周永康外，還有流亡德國的前香港「本土民前陣線」召集人黃台仰、去年8月間赴英國的香港本土派人士張崑陽及台灣智庫「經濟民主連合」的研究員江旻諺等9人。

另外，「如水」雜誌顧問則由身在英國的前香港眾志創黨主席羅冠聰、中央研究院台灣史研究所副研究員吳叡人等人擔任。

「如水」雜誌將以季刊形式發行，創刊號主題為「絆」。刊物除了由編委會成員撰文外，也會邀請顧問成員撰寫序言，實體雜誌將透過網路方式訂購；另考量香港存在不確定因素，會提供有意購買的香港讀者電子書。

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