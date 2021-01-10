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助許智峯流亡 港府擬通緝丹麥議員？ 許：荒謬、貫徹戰狼外交

香港特派員李春／香港10日電
丹麥政治報報導，港府正研究引渡兩名丹麥國會議員，分別是左翼「獨立綠黨」的艾巴伊克和「保守黨」的阿米茲波爾。圖為艾巴伊克。（翻拍自丹麥政治報）
丹麥政治報報導，港府正研究引渡兩名丹麥國會議員，分別是左翼「獨立綠黨」的艾巴伊克和「保守黨」的阿米茲波爾。圖為艾巴伊克。（翻拍自丹麥政治報）

傳港府正研究起訴兩名丹麥國會議員，指控兩人協助香港立法會前議員許智峯流亡至歐洲。暫未知港府是否想援用港區國安法起訴、還是想透過國際刑警通緝令，港府保安局不願直接證實，但強調案件要按事實和證據依法處理。

香港立法會前議員許智峯被控在反送中運動涉及4項刑事案件中意圖使他人受損害等9項控罪，去年11月被捕後，法庭保釋再審，12月許智峯藉著訪問丹麥之機，在網上宣布流亡。

據報港府正研究起訴兩名丹麥國會議員，指兩人協助許智峯流亡，兩人分別是左翼「獨立綠黨」的艾巴伊克（Uffe Elbæk）和「保守黨」的阿米茲波爾（Katarina Ammitzbøll），港府試圖指控兩人提供虛假環保會議邀請，令許智峯得以掩飾流亡意圖。

丹麥傳媒報導說，丹麥外長科弗德表示，丹麥議員可以與他們想見的任何人見面，不必擔心遭到報復，政府會完全捍衛這項權利。香港和丹麥沒有引渡協議。

•李家超：追究法律責任

許智峯流亡後，港府保安局長李家超指許智峯是公然棄保潛逃的逃犯，並表示任何人，包括外國政客，如果涉嫌觸犯組織、策畫或協助潛逃的罪行，香港警方都會積極調查，在現有法律框架下追究法律責任。

港府保安局沒有證實報導內容，但重申任何人如參與組織、策畫或協助潛逃或串謀有關的刑事罪行，警方會調查及搜證，按事實和證據，依法處理。

曾任港府保安局局長的行政會議成員葉劉淑儀說，香港和丹麥兩地之間雖無引渡安排，但有刑事司法互助協定，港府可要求丹麥執法部門協助落口供，若掌握足夠證據可透過國際刑警發通緝令，將相關人士緝拿至香港歸案。

身在英國的許智峯回應說，香港政府若向外國政治人物發拘捕令，是瘋狂和荒謬的做法，反映政權貫徹戰狼外交，「做法虛張聲勢、自欺欺人」。

港府正研究起訴兩名協助許智峯流亡的丹麥國會議員。（取材自許智峯臉書）
港府正研究起訴兩名協助許智峯流亡的丹麥國會議員。（取材自許智峯臉書）
丹麥保守黨的國會議員阿米茲波爾。（取材自臉書）
丹麥保守黨的國會議員阿米茲波爾。（取材自臉書）

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