香港酷熱又奇寒 害得菜價也瘋漲

香港示意圖。圖／shutterstock

天氣冷冷熱熱，再自然不過。香港 算是亞熱帶地方，過去教科書上說香港差不多有半年時間氣候極為溫和，但香港人去年抱怨酷熱，今年一開年就說沒見過香港冷成這樣。也就在這兩天，香港去年的酷熱得到證實，已來的奇寒馬上可以驗明。

香港好多人去年埋怨說，這冬天不像冬天，因為過了春節就著恤衫；夏天不像夏天，因為沒有像樣的颱風。香港天文台證實，香港人的抱怨一點不過分，因為數據證實，去年是香港有史以來第二熱之年。

英國 人杜伯克1883年到香港，創辦了香港天文台，一年後香港有了天氣紀錄。香港天文台說，2020年是香港有紀錄以來第二最暖之年，一年有11個月比正常月份熱。第一熱則是2019年。

香港兩個酷熱之年相連，去年雖在136年中名列第二熱，但有熱的數字超過2019年，那是去年香港六至八月的夏季平均氣溫、平均最高及最低氣溫，全是有記錄以來最高。因何說2019是最熱之年呢，原來2019年的全年平均氣溫為24.5度，比去年稍高0.1度。

香港去年和前年熱出紀錄，是怎麼過來的，已經印象淡漠，但一開年香港的奇寒，則令人印象深刻，因為街市賣菜的阿嬸說，幾十年沒見過這麼凍。

雖說去年酷熱，但去年最後一天就是一年最冷的一天。1月8日香港天文台又錄得入冬以來最低紀錄攝氏7.7度，但那是在鬧市尖沙咀的天文台總部錄得的，這天香港最高的大帽山上，已錄得零下，還有結冰。香港天文台預測，9日將現嚴寒，香港將現地面霜，發出霜凍警告，其後數日都持續寒冷及乾燥。

香港酷熱還好過，冷起來只有中環的白領麗人開心，因為冬衣總算可以穿出來，還上面著羽絨衣，下面要露出長腿。但最要的命是一冷錢包受不了，因菜價瘋漲，目前已漲價三成。新界本地農協會主席黃七娣說，寒冷天氣持續，近五、六年少見，菜價還得漲。