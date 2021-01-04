港版「春運」 4天萬人北上逼爆深圳灣 有人花10小時抵酒店

近四天已有近萬名香港市民經深圳灣口岸返回內地。圖為港人在深圳灣口岸排隊等待離港入境。（中通社資料照片）

從明天起，入境深圳的港人須出示隔離期間入住酒店的預約確認單。大公報報導，在新措施生效前，近四天來有近萬名香港 市民經深圳灣口岸返回內地，昨天深圳灣關口人頭湧湧，堪比「春運」。有市民因深圳檢疫酒店短缺被分配到東莞的酒店，從香港出發到入住酒店花了近十個小時。

據報導，深圳市在上月29日要求經深圳灣口岸入境深圳的人士，由本月5日起，除須持有24小時內有效的新冠病毒檢測 陰性證明外，並出示隔離期間入住酒店的預約確認單。上月31日起，入境人士須接受14天集中隔離及7天社區管理。

不少市民為回鄉過農曆新年，都提早一個月過關。昨日在深圳灣口岸所見，關口人頭湧湧，大排長龍。回內地公幹的許小姐及梁先生被眼前一幕嚇到，「知道有新措施，但沒想過會這麼多人，但被公司安排工作也沒辦法，只好慢慢排隊。」

從入境處數字可見，由去年12月30日到今年1月2日經深圳灣口岸過關的人數達到1萬227人，每日均達逾2000人次，其中1月2日更有2988人次，為4天最高，亦創下近1個月的新高。

前天回鄉的陶先生就正好趕上了過關人流的最高峰，他形容現場猶如「春運」。他早上8時從香港家中出發，從深圳灣口岸到坐上前往酒店的車就花了超過三小時，由於深圳檢疫酒店不足，他還被安排到東莞的酒店隔離，入住酒店已是黃昏，全程花近10小時。但他仍覺得路途再辛苦也值得：「父母在老家等我好久了，一家大團圓就是好事！」

另據香港01報導，港人北上現時須「14+7」檢疫隔離，須提早北上過農曆新年，有政圈人士認為某程度上是港人對港府抗疫表現的「用腳投票」，估計相當部分人想順道北上「避疫」，在內地捱過「隔離期」後外出慶節比在港更輕鬆、更安全。這對於正深陷抗疫苦戰中的特首林鄭月娥 內閣而言，不啻個很大的警號。

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強表示，隨著林鄭任期步入尾聲，特首選舉也快將「開跑」，他預期疫苗接種將會對林鄭一系列的「造勢」工作有決定性影響。