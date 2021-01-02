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疫下更窮 民團推算：全港25萬人住劏房 1/5是兒童

香港新聞組／香港2日電
香港社區組織協會兒童權利關注會推算出香港居於劏房的人口為25萬人，當中劏房兒童為5萬人。(本報資料照片)
香港社區組織協會兒童權利關注會推算出香港居於劏房的人口為25萬人，當中劏房兒童為5萬人。(本報資料照片)

新冠肺炎疫情持續，貧窮兒童人口連帶上升。有基層團體昨日發表民間兒童專員報告，推算全港居住劏房的兒童約有5萬人，約每五名劏房住客就有一人是兒童。

大公報報導，香港社區組織協會兒童權利關注會公布由3000多名18歲以下會員，投票選出貧窮兒童2021年十大關注政策，首三位依次為房屋、教育及醫療議題，社會福利議題則是下跌了一位，排在第四位。而房屋連續第十年成為貧窮兒童最關注的問題。

關注會表示，根據長遠房屋策略周年報告，2020年香港有12萬2000名居住環境欠佳的住戶，較上一年度上升了2900人，反映疫情重創經濟，相關人口隨之而上升。

據報導，該會推算出香港居於劏房的人口為25萬人，當中劏房兒童為5萬人，意即每五名劏房住客就有一人是兒童。

八歲的陳詩晴說，她現時居於約130呎的劏房，因家中地方窄空氣不好，常有鼻敏感。她希望政府盡快覓地建樓，讓基層市民盡快上樓。

報導說，關注會又為政府過去一年的表現評分，滿分為100分，今年分數是8分，與2015年同分，較去年下跌13分。

關注會認為要徹底解決貧窮問題，應制定全面扶貧政策，消除跨代貧窮，以及全面支援貧窮兒童學習需要等。

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