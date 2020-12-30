12港人案宣判 10人囚7月至3年 2未成年不起訴

「十二港人案」28日在深圳市鹽田區法院首度開庭審理，當事人家屬事後舉行記者會，批評「祕密審訊」。（中央社）

12名香港 人試圖經海路逃往台灣被大陸公安拘捕的「12港人案」，其中10人30日宣判，深圳鹽田檢察院以偷越邊境 罪判囚7個月至3年。另外，深圳鹽田檢察院表示，決定對自願認罪兩名未成年人，不予起訴。

根據深圳鹽田人民法院公告，10人中，鄧棨然、喬映瑜兩人被控組織他人偷越邊境罪，鄧棨然被判有期徒刑3年，並處罰金人民幣 2萬元；喬映瑜有期徒刑2年，並處罰金人民幣1萬5000元。另外，鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢、李宇軒、郭子麟等八人被控偷越邊境罪，都被判刑7月，並處罰金人民幣1萬元。

公告指出，部分港籍和深圳市人大代表、政協委員、新聞記者及被告人家屬旁聽案件的公開宣判。

另據香港電台報導，深圳鹽田人民檢察院表示，對自願認罪認罰的兩名未成年人黃臨福及廖子文，經過依法審查，不公開聽證，以偷渡邊境罪作出不起訴決定。報導引述消息指出，黃臨福及廖子文今天上午11時將移交香港警方，警方將會在天水圍警署交代移送安排。據了解，兩名涉案人入境香港後，需要按防疫要求隔離，隨後會就在香港涉及的案件上庭。警方將於中午12時會見傳媒，交代接收由內地執法機關送回兩名疑犯的事宜。

12名曾參加反送中運動的香港人，8月23日由香港西貢布袋澳出發，試圖經海路前往台灣，搭乘快艇離開香港時，被中國海警拘捕，其後被拘押在深圳市鹽田區看守所。大陸官派律師稱，當中10名被告28日均已在庭上認罪，但家屬和香港的「12港人關注組」說，親屬未能到庭屬於祕密審判。協助12港人家屬的香港大律師鄒幸彤說，至今未知官派律師身分，要求他們「現身」。