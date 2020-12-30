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百年蓄水「宮殿」誤當「水缸」險拆毀 文物保育專員致歉

香港新聞組／香港30日電
香港近日發現一座超過百年歷史的建築文物。專家說，這是古羅馬式建築的配水庫。（區議員何啟明臉書）
香港近日發現一座超過百年歷史的建築文物。專家說，這是古羅馬式建築的配水庫。（區議員何啟明臉書）

有近百年歷史的石硤尾主教山食水減壓缸，因清拆工程意外曝光地下「藏有」古羅馬式建築，但有部分建築已被拆走。文物保育專員蔣志豪與水務署人員昨午到場視察後坦言，在2017年已獲水務署告知，但因為理解成一個「水缸」而不作評級，並就此事道歉。古蹟辦亦馬上補鑊，會就「水缸」進行深入研究及評估。行政長官林鄭月娥昨夜在社交媒體發貼，認同「這些漂亮和相當完整的舊建築，很值得保留」。

文匯報報導，深水埗主教山山頂荒廢多年的配水庫， 疑是有逾百年歷史的巨型羅馬式地下蓄水 池，其建築結構美景可媲美土耳其伊斯坦 堡的古老地下水宮殿。水務署在現場的平 整工程即時被叫停，不過，該建築群有 20米乘 10米天花已被拆卸，100條柱中有 4條被拆，水務署將安 排加固工程保護。特首林鄭月娥昨晚亦於 facebook發帖，認同主教山配水庫值得保留， 並指期待這個水務遺址也可保育成為一處可供市民欣賞遊玩的地方。

大公報報導，文物保育專員蔣志豪昨日再次到場實地了解。他會見傳媒時承認，水務署早在2017年已諮詢古蹟辦，但當時古蹟辦將之理解為一個「水缸」，而「水缸」為不作評級的構建物，因此判斷為不須跟進事項；他們現在才了解到這並不是一個簡單的「水缸」，而是具有特色的建築。他並就事件道歉，「我喺度講聲唔好意思」，他稱，水務署有呈交照片，但地下水缸應不會有人進入，而且相片因為太黑，難以理解。

蔣志豪指出，目前不會將減壓缸列作暫定古蹟，因為此地點並非私人建築，但已要求水務署停工；亦會立即加固結構，亦會向警方要求協助，加強保安，防止建築受破壞。他表示，古蹟辦將進行深入研究，評估的專家包括歷史學家、人類學家、考古學家及建築師等，會作出客觀及最公正評定，希望明年首季有結果。他又稱，古蹟辦與水務署正就地下配水庫合作進行系統性的普查，目前了解到最少有四個地下配水庫屬戰前建築，正研究其歷史價值。

水務署代表何禮華指出，工程進行期間，街坊所稱的「光明頂」地面，亦即該地下減壓缸的頂部，有約20米乘10米的天花，以及四條石柱被拆去；整個建築物有100條柱，當中22條藏於缸內，78條外露。

發展局局長黃偉綸稱清拆工程已暫停，不會將其列為暫定古蹟。他強調，項目值得保育，未來會朝保存及活化的方向發展，盼望深水埗居民及香港市民在合理情況下享用這地方，不排除將之納入歷史建築夥伴計劃。

深水埗主教山山頂荒廢多年的配水庫，疑是有逾百年歷史的巨型羅馬式地下蓄水池。（香港...
深水埗主教山山頂荒廢多年的配水庫，疑是有逾百年歷史的巨型羅馬式地下蓄水池。（香港特首林鄭月娥臉書）

古蹟 林鄭月娥 香港

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