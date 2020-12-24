創新高 港貧窮人口149萬 貧窮率逾21%

在綜援、長者生活津貼、在職家職津貼等政策介入後，香港有39萬2900人脫貧，貧窮率減低5.6個百分點。（中通社）

港府23日發表的《2019年香港 貧窮情況報告》顯示，受經濟衰退及人口高齡化等因素影響，2019年貧窮人口達149.1萬，按年增加8.5萬，貧窮率達21.4%，兩者均為2009年有紀錄以來最高。即使政策介入，貧窮人口仍達109.8萬，而貧窮率15.8%屬2010年來新高。

明報報導，其中新增貧窮人口中，逾三成半是在職住戶，而在職住戶的貧窮率亦明顯上升，連帶兒童貧窮率亦回升至2015年以來的高位。有扶貧委員會成員憂今年經濟差，貧窮或惡化；且貧窮兒童難上流，恐形成「貧窮循環」，促港府優化在職家庭津貼。

報導引述港府報告顯示，以每月住戶收入中位數的一半畫出貧窮線，2019年1人住戶貧窮線是4500元（港幣，下同，約580美元），按年上調12.5%，2人住戶則維持1萬元，4人住戶則上調1.9%至2.14萬元。去年貧窮人口達149.1萬，貧窮率達21.4%，恆常現金福利如綜援等介入後，貧窮人口降至109.8萬，貧窮率為15.8%。

報導稱，報告提到，去年政策介入後仍有逾7萬新增貧窮人口，當中逾三成半屬在職住戶。有別於過去在職住戶貧窮人口均告下跌，去年在職住戶貧窮人口增2.6萬，相信因去年本地經濟自2009年以來首次陷衰退。在職住戶的在職成員減少，僅一名成員在職的住戶比率由45.8%升至47.4%，加深貧窮風險。新增在職貧窮住戶，大多育有兒童，因此去年政策介入後的兒童貧窮率，在7年來首度回升，由前年的16.8%升至去年的17.8%，屬2015年以來的高位。

報導指出，報告歸納影響去年貧窮數據三大主因，分別是香港經濟陷衰退，基層家庭首當其衝；人口加速高齡化而住戶持續小型化；港府推出多項一次措施紓困 ，但貧窮線主體分析只考慮恆常現金項目扶貧成效，並更列明統計數據有時滯性，未反映新冠病毒疫情 爆發下造成的負面衝擊。