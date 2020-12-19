黎智英被當重刑犯 突轉送赤柱監獄
被控危害國家安全的香港壹傳媒集團創辦人黎智英昨天手銬繫著鐵鍊，被送到專門收容重犯的赤柱監獄，相關消息對此有不同解讀，有的認為事屬正常，有的覺得不尋常。
73歲黎智英被控勾結外國勢力或境外勢力危害國家安全，於12日在地方法院出庭，法官把案件押後至明年4月16日審理，他不獲准交保外出，被送到荔枝角收押所羈押。
多家媒體報導，黎智英昨天從荔枝角收押所轉送到赤柱監獄還押，但沒有說明轉押原因。一般而言，位於九龍的荔枝角收押所收容較經罪的囚犯，以及未經定罪的嫌犯等，而黎智英未被定罪，應屬此列。
赤柱監獄位於港島，一般囚禁被判終身監禁或較長刑期（一般為刑期12年或以上的甲級囚犯）的成年男性。
對於黎智英被轉送到較嚴重的赤柱監獄，有接近警方消息人士說，由於黎智英的案件要等到明年4月才審理，需時頗長，轉送赤柱監獄羈押及等候審理，事屬正常。
消息人士說，荔枝角收押所並非可作長期羈留之用，因為會不斷有新犯人或羈押人士進入；另一方面，黎智英年紀大，所干犯的罪行仍需要一段日子搜證，懲教署是基於其個人安全而作出這種特別安排。
不過，另有兩方面熟識警方運作的消息指出，赤柱監獄專門收押甲級重犯，雖然也收容還押人士，但這種「轉倉」不常見，認為事情較嚴重。
•許智峯信用卡被停 疑政治報復
另據香港01報導，前立法會議員許智峯早前宣布離港，赴英國「打國際線」。他日前接受前立法會議員朱凱迪網台節目訪問，表示家人與自己的匯豐銀行信用卡整個帳戶近日突然消失，無法交易，與早前被凍結不同，質疑是政治報復，批評當局以涉嫌洗黑錢的罪名指控他，說法荒謬，是「人格謀殺」。
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