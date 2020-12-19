黎智英被當重刑犯 突轉送赤柱監獄

黎智英18日手銬繫鐵鍊，被送到專門收容重犯的赤柱監獄。圖為他12日被上手銬、腰纏鐵鏈，以甲級重犯規格押上囚車。（美聯社）

被控危害國家安全的香港 壹傳媒集團創辦人黎智英昨天手銬繫著鐵鍊，被送到專門收容重犯的赤柱監獄 ，相關消息對此有不同解讀，有的認為事屬正常，有的覺得不尋常。

73歲黎智英被控勾結外國勢力或境外勢力危害國家安全，於12日在地方法院出庭，法官把案件押後至明年4月16日審理，他不獲准交保外出，被送到荔枝角收押所羈押。

多家媒體報導，黎智英昨天從荔枝角收押所轉送到赤柱監獄還押，但沒有說明轉押原因。一般而言，位於九龍的荔枝角收押所收容較經罪的囚犯，以及未經定罪的嫌犯等，而黎智英未被定罪，應屬此列。

赤柱監獄位於港島，一般囚禁被判終身監禁或較長刑期（一般為刑期12年或以上的甲級囚犯）的成年男性。

對於黎智英被轉送到較嚴重的赤柱監獄，有接近警方消息人士說，由於黎智英的案件要等到明年4月才審理，需時頗長，轉送赤柱監獄羈押及等候審理，事屬正常。

消息人士說，荔枝角收押所並非可作長期羈留之用，因為會不斷有新犯人或羈押人士進入；另一方面，黎智英年紀大，所干犯的罪行仍需要一段日子搜證，懲教署是基於其個人安全而作出這種特別安排。

不過，另有兩方面熟識警方運作的消息指出，赤柱監獄專門收押甲級重犯，雖然也收容還押人士，但這種「轉倉」不常見，認為事情較嚴重。

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