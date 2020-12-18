前學民思潮成員許穎婷離港：生為港人 死為港魂

前學民思潮成員許穎婷。（取材自臉書）

前學民思潮成員許穎婷昨日在臉書 上宣布離開香港 ，她指在幾個月前收到幾個不同來源消息警示她要離開，經過深思熟慮以及拖延良久後，無奈選擇離港，同時強調離開是過程而非結束，「生為香港人，死也為香港魂」。

港媒綜合報導，學民思潮已在2016年停止運作，它是在2011年成立，主張透過社會運動改變政治體制，該組織召集人為黃之鋒。2014年雨傘革命爆發後，當時仍為中學生的許穎婷走上街頭，之後加入學民思潮，曾為該組織的常委；後學民思潮改組為政黨香港眾志後，許穎婷因理念不同，轉而赴美求學。

許穎婷昨在臉書上表示，自港區國安法 頒布後，不少人一直很關心她，當中亦牽涉有關她已經離港的說法，但之前一直沒有親自交代，她宣布正式離開香港，並指因政局未明且前路悵惘下，選擇保持低調。

她表示，參與社運八年，最折磨的，是要接受在這裡認識的人，隨時都會離開或者消失的現實。這幾個月時間，靈魂不斷在痛苦與寧靜中交接。

她並表示，一年前香港烽煙四起，群眾賦予了他們「國際戰線」的名號，常說打國際線的門檻很低，隨手出個tweet就很足夠，但她一直都覺得很愧對這個稱呼。面對香港的朋友陸續被捕、被送中、被判刑，背後難以靜止的罪疚感總主導著情緒。

她最後說，離開是一個過程，並不是結束，代表著的是另一種責任，去為無聲的人發聲。在撇除個人情感的考慮下，決定離開香港，「但生為香港人，死也為香港魂」。