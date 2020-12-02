10月零售跌8.8% 協會：27%會員本月擬關店 54%下季熄燈

香港10月零售業總銷貨價值的臨時估計為274億元，較2019年同月下跌8.8%。圖為佐敦一帶零售店，部分掛出結業告示。 （中通社）

港府1日公布，今年10月零售業 總銷貨價值的臨時估計為274億元（港幣，下同，約35.3億美元），按年下跌8.8%，跌幅重返單位數，但已經連跌21個月；今年首10個月，零售業總銷貨價值的臨時估計下跌27%。

•港府憂疫情 蔓延累市道

香港01報導，港府發言人表示，10月零售銷售的按年跌幅收窄，反映消費情緒在當月因疫情穩定而好轉。情況改善也部分是由於比較基數較低。展望未來，發言人指出，香港第4波疫情廣泛並迅速蔓延，或會令零售業的經營環境在短期內再度轉差。

此外，零售管理協會主席謝邱安儀表示，數據跌幅看似收窄，但主要因為去年10月受社會事件影響，當時零售業總銷貨價值已按年跌逾兩成，低基數效應下，加上第3波疫情有所緩和，情況有改善，數字才可重返單位數水平。

她又指，零售商 本身對12月銷售「都唔係好有希望」，大家預料情況與11月時差不多，隨住第4波疫情再次爆發，港府收緊限聚令等防疫措施，她預料零售商對聖誕旺季的前景會更悲觀。

港府「保就業」計畫結束，謝邱安儀表示，有超過4成公司正實行無薪假以節省成本；月內有2成會員打算裁員，幅度由1％至兩成不等，涉及行業包括健康用品、食品、服裝，百貨、鐘表珠寶等重災行業。

另外，月內有27%會員有意關店，更有54%會員打算於明年首季關店，部分或關約2成分店。調查所涉及的零售商有20多個，店舖數目逾3200間，涵蓋4萬3000位員工，她形容情況不理想。

她希望，港府盡快控制疫情，以提供一個穩定的本地市場，及加快通關，才可真正幫助旅遊區的零售生意；她又希望港府可推出措施，以避免租客在目前情況下，因遲交租而被罰息、罰款，或收律師信，同時亦呼籲業主減租。