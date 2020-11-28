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港增92確診 養和醫院小型爆發 不明源頭17宗 第4波新高

香港新聞組／香港28日電
香港27日新增92宗新冠肺炎確診個案，當中89宗為本地確診個案。養和醫院一名初步確診病人離世，跟她接觸的醫護有人初步確診，預料該醫院會有小型疫情爆發。（中通社）
香港27日新增92宗新冠肺炎確診個案，當中89宗為本地確診個案。養和醫院一名初步確診病人離世，跟她接觸的醫護有人初步確診，預料該醫院會有小型疫情爆發。（中通社）

香港第四波新冠肺炎疫情有惡化趨勢，昨日新增92宗確診個案，其中不明源頭個案有17宗，為第四波疫情以來最高單日數字，累計個案更打破6000宗大關至6040宗。同時，養和醫院懷疑出現小型爆發，一名77歲長期住院女病人離世前檢測呈陽性，兩名醫院人員亦初步確診，而瑪嘉烈醫院一名女護士和屯門醫院一名男病人也初步確診。醫管局擔心為醫護陷感染風險。

文匯報報導，衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日在疫情簡報會上指出，新增的個案有3宗為輸入病例，其餘89宗屬本地感染，占總數近97%，其中跳舞群組再增加58宗個案，不明源頭個案更錄得17宗，是爆發第四波疫情以來新高。初步確診個案則續有超過60宗，包括有醫院病人和醫護人員，其中養和醫院可能已出現小型爆發。

據報導，醫管局總行政經理庾慧玲表示，一名77歲末期癌症女病人8月入住養和醫院33樓單人病房，她25日發燒，翌日氣促，醫院安排她接受病毒檢測，結果初步確診，惟病人在檢測未有結果前心臟病發搶救無效離世。一名曾為病人急救的護士及一名同層工作管房初步確診。相關病房樓層已全面隔離。

公立醫院亦有醫護人員初步確診，庾慧玲表示瑪嘉烈醫院一名兒科護士前日接獲通知，其孩子因鋼琴老師確診被列為密切接觸者要接受檢疫，女護士初步確診。該護士曾照顧的4名嬰兒被列為密切接觸者全部對病毒呈陰性反應。

同日，屯門醫院一名21歲男病人初步確診。

香港多間學校亦受新一波疫情影響。在昨日新增的17宗本地不明源頭個案中，再有學生感染，其中旺角聖公會諸聖中學一名14歲男生發病後仍有上課和參與補習班，學校要停課14天。教育大學則表示，一名文化與創意藝術學系學生亦確診染疫。

•鍾南山：港當務之急推全民檢測

另據內地媒體綜合報導，中國工程院院士鍾南山27日表示，香港當務之急是需要進行全民核酸檢測。鍾南山27日參加在深圳舉行的中國衛生健康科技創新發展大會，會後他表示，本土病例患者會經常到處跑，加上現在無症狀感染者的感染性也很強，特別是在出現症狀前的五、六天影響比較大。

香港確診數字繼續上升，圖為市民27日於荃灣沙咀道遊樂場的流動亭接受免費冠狀病毒檢...
香港確診數字繼續上升，圖為市民27日於荃灣沙咀道遊樂場的流動亭接受免費冠狀病毒檢測。（中通社）

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