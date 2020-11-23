港跳舞群組4天80確診 專家建議關閉舞場

香港22日新增68宗確診病例，7宗為輸入個案，其餘61宗是本土病例，12宗源頭不明。跳舞群組再增46人確診，總數達80人。圖為新蒲崗越秀廣場的新光宴會廳，該跳舞場所為港府指明須強制檢測的場所。（中新社）

香港 22日暴增確診病例68例，創8月16日以來新高，新增初步確診50多例。本土病例多達61例，其中跳舞場所群組昨再添46人，短短4天擴至80人確診，成為爆疫以來第二大群組，僅次涉103人的酒吧及樂隊群組。

香港01報導，香港近日爆發一個「跳舞群組」本土超級傳播疫情 ，起源於一間交際舞俱樂部並迅速擴散。港府已公布相關的14間跳舞場所名單，要求11月1日以後去過這些場所的市民主動接受檢測 。

另據明報報導，22日有11宗源頭不明個案，遍布多區，包括一名曾到美孚「君好宴會廳」吃飯跳舞的45歲女子，有網上流傳片段顯示該場地曾有多人無口罩跳舞，食環署22日晚稱會跟進。港府抗疫專家顧問許樹昌認為，舞廳、舞池等屬高危場所，建議港府關閉，以控制疫情。

據報導，跳舞場所群組急增46人，連同當局追查發現早前數名患者與群組有關，累計80人確診，暫約300人檢疫。繼早前一名跳舞場所清潔工確診，昨多一名在北角Shining Star Dance Studio任職清潔工的64歲婦確診。群組二代傳播持續，有患者家人染疫，該59歲男子在長沙灣道香港科技專上書院任職教師，20日最後上班，其任教班別暫停面授課，涉20多人。

•大埔中學生確診 2校停課

報導稱，大埔靈糧堂劉梅軒中學一名17歲中六男生確診，最後20日上學，該校稱將停課14天。張竹君稱患者家人就讀聖公會阮鄭夢芹銀禧小學，該校須停課1至2天直至有檢測結果。

報導指出，許樹昌說港府應盡快將防疫措施收至最緊，包括收緊至二人限聚、中小學停課及實施在家工作、暫停大型音樂會等，一旦疫情飆升至單日過百宗，恐怕「爆到聖誕節都唔完」。