北京訂愛國者標準 審查香港公職 港府即時DQ4議員

多個團體10日下午到港府總部門外請願，聲討多名反對派立法會議員不斷點算人數導致流會，希望港府盡快重新審視4人的延任資格。（中通社）

全國人大常委會昨召開會議，港媒披露，人大常委會擬針對香港 情況，訂定「愛國者標準」，要求港府檢視立法會議員和公職人員等，審查其是否符合愛國者標準，若不符資格，將被取消立法會議員等公職身分。

新華社今天發布消息稱，關於香港立法會議員資格問題的決定，人大常委會認定因宣揚或者支持港獨主張等者，即時喪失立法會議員的資格。而也港府隨即發稿，指根據人大決定，宣布原定於9月舉行的立法會選舉提名 期間，因上述情形被特區依法裁定提名無效的4名第六屆立法會議員，即時喪失立法會議員資格，包括楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌等4人。

香港01報導，在昨今兩日召開的會議期間將加入有關香港的議程，為香港制訂一套憲制框架。草案有關愛國者的定義只會列準則，包含港府公職人員必須擁護「基本法」及效忠特區港府，不會具體提及哪位立法會議員不符合標準。當人大常委會通過草案後，港府就須按草案明列的要求，「審視」所有立法會議員及官員是否有違反草案內容。

香港原定今年9月舉行立法會選舉，當時泛民派公民黨的楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及專業議政的梁繼昌報名參選後，被選舉主任以違反「基本法」及沒有忠誠效忠特區港府的理由褫奪參選資格。不過，選舉因疫情 關係延後一年，現任議員全體留任，包含楊岳橋等四人。

在全國人大即將訂定的新憲制框架下，港府仍很有可能DQ（褫奪資格）楊岳橋等四人。但又有消息指，楊岳橋等四人是否會被DQ，暫時沒明確訊息。