港媒：人大常委會至少DQ港立法會4議員 泛民喊總辭

全國人大常委會議10日在北京舉行，香港盛傳該會議將取消至少四名民主派立法會議員資格，民主派立法會議員9日晚舉行記者會稱，若北京取消議員資格將集體辭職。（路透）

全國人大常委會議今日在北京 舉行，香港 有網媒稱，全國人大常委會將褫奪至少四名民主派立法會議員的資格。香港民主派說，如人大常委會落實DQ（褫奪資格），民主派立法會議員將集體辭去議席。

全國人大常委會10日起一連兩天在北京開會，目前公開的議程中，未有涉及香港的議題。但過去的會議，曾數度加插議程，包括港區國安法的審議，均未事前公布議程。

香港媒體風傳，全國人大常委會議將會處理曾被選舉主任裁定不符合參選資格的議員，但會議只會處理原則問題，如有決定，不會點名取消個別議員資格，由香港立法會去執行。

四名現任立法會議員，被指是人大常委會有意DQ的人選，包括公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及專業議政梁繼昌。這四位議員都在今年7月被質疑是否擁護香港基本法和效忠香港特區等，被選舉主任裁定參選立法會換屆選舉的提名 無效。

在北京出席全國人大常委會會議的港區人大常委譚耀宗，稱暫未知是否有新議程，但他指責香港民主派議員自立法會復會以來，濫用議事規則，導致數次流會，工作進展甚慢。這些議員的行為影響到立法會工作，亦可以提升至不符合基本法，因議員宣誓過要效忠香港特區及擁護基本法。

香港民主派下午開會商討對策，會後稱如果消息屬實，一旦全國人大常委會落實褫奪議員資格，民主派立法會議員會總辭。

香港立法會民主派會議召集人胡志偉說，民主派依據權力履行立法會職務，投票阻止惡法，北京一旦再次取消議員資格，是顯示中共政權對民主派履行職責及監察政府惱羞成怒，亦反映北京習慣「無聲議會」，完全不尊重市民聲音及意見。

他說，一旦人大常委會通過取消民主派立法會議員資格，民主派議員已決定，全體民主派立法會議員將會總辭。以義無反顧的集體總辭，是表達對荒謬決定的最強烈抗議。

香港立法會已由全國人大常委會決定擱置選舉和延任，延任後的香港立法會共有62名議員，其中建制派議員41人，非建制派議員21人。按香港立法會的議事規則，如再有4名民主派議員被褫奪議席，非建制派將失去僅有的議員譴責動議三分之一關鍵否決權，不再是關鍵的少數。