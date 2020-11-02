觸犯香港立法會特權法 最高罰款1萬港元、判囚1年

香港示意圖。圖／shutterstock

7名民主派人士昨涉違反「立法會（權力及特權）條例」（「特權法」）第17條「藐視罪」，以及第19條「干預議員、立法會人員或證人罪」。兩條罪均可處罰款1萬元（港幣，下同，約1290美元 ）及監禁12個月。之前已有多人因違反「特權法」被檢控，正排期候審。

根據「特權法」第17條「藐視罪」（c），凡任何人在立法會或任何委員會舉行會議時，引起或參加任何擾亂，致令立法會或該委員會的會議程序中斷或相當可能中斷，即屬犯罪，可處罰款1萬元及監禁12個月，如持續犯罪，則在持續犯罪期間，另加每日罰款2000元。至於第19條「干預議員、立法會人員或證人罪」（b），凡任何人在立法會襲擊、干預、騷擾、抗拒或妨礙任何正在執行職責的立法會人員，即屬犯罪，可處罰款1萬元及監禁12個月。

文匯報報導，2013年4月立法會審議財政預算 案期間，反對派議員大肆「拉布」阻撓會議，時任立法會議員梁國雄（綽號「長毛」）的助理黃浩銘、社民連成員林翰飛，因多次故意亂按議員專用升降機的按鈕，干擾議員進入會議廳，其後被控「特權法」第19條中的「干預議員」罪，兩人認罪後各被判罰款1500元及3000元。

•梁國雄申請上訴終院

另根據記錄，前立法會議員梁國雄於2016年11月，在立法會發展事務委員會討論橫洲公屋項目時，涉嫌搶去時任發展局副局長馬紹祥的文件，被控違反「特權法」第17條「藐視罪」，裁判官在2018年曾裁定條例不適用於檢控立法會議員，遂將案件無限期擱置，但律政司不服上訴。上訴庭今年6月2日頒下判詞，裁定律政司上訴得直，將梁國雄的案件發還重審。梁國雄昨向明報表示，已向終審法院申請上訴，正等候申請法援。

此外，立法會議員林卓廷和尹兆堅，亦在2018年6月立法會會議上涉嫌與保安員推撞。兩人事後被控違反「特權法」第19條「干預議員、立法會人員或證人罪」。2019年5月11日，立法會議員朱凱廸、陳志全、區諾軒、梁耀忠、范國威、林卓廷及郭家麒，在審議修訂「逃犯條例」法案委員會會議上，亦涉嫌妨礙議員開會，同樣被控違反「特權法」第19條。案件均正排期候審。