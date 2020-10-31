黎智英助手 造假「抹黑」白登 黎稱不知情 助手閃辭

香港壹傳媒創辦人黎智英。（新華社）

美國 全國廣播公司（NBC）昨報導，一份在美國極右網站廣泛流傳、指控民主黨總統候選人白登之子杭特跟中國政府存在可疑聯繫的文件，是由蘋果 日報委託製作，香港、台灣蘋果日報隨即發聲明反駁跟文件有關。壹傳媒創辦人黎智英承認其助手Mark Simon參與，惟自己事先不知情。而Mark Simon昨晚11時許在Twitter上承認支付1萬美元 予撰寫人，並就事件致歉，並宣布辭職。

明報報導，NBC發表的報導，令蘋果日報及黎智英直接捲入風波。報導指稱，紐約郵報「硬碟門」爆發前一個月，美國多個右翼網站已廣泛流傳一份64頁的情報文件，指控杭特跟中共有可疑聯繫，藉此「毫無根據地指控白登受到中國政府恩惠」。報導指稱，文件號稱出處「颱風調查」（Typhoon Investigations）是虛構的情報公司，署名瑞士安全分析師阿斯彭（Martin Aspen）的作者也被揭並非真人，照片是由AI合成製作。報導質疑右翼散播這份文件，是抹黑杭特及損害白登競選的動作之一，是為右翼企圖利用涉及杭特的陰謀論炮製十月驚奇「奠定基礎」。

據報導，NBC追查到，該份文件其中一個最早公開者是美籍學者包定（Christopher Balding），曾任北京大學匯豐商學院副教授。包定向NBC承認阿斯彭是「虛構人物，只為發表這報告而創造」，並承認有份撰寫報告的「小部分」，並參與準備和評估工作。包定表示文件是「由蘋果日報委託」製作。

香港01報導，壹傳媒創辦人黎智英在10月30日下午，透過短片回應事件。他承認私人助手Mark Simon有參與事件，但他本人事先並不知情。

報導指出，Mark Simon昨晚在個人twitter上承認涉事，他形容對事件感到後悔，但重申自己很多年前已不是蘋果日報發言人。

黎：1萬美元不需我批准

香港蘋果日報引述Mark Simon稱，他曾經以私人身分委託Balding對報告中的相關人士進行背景調查，並曾在黎智英的私人公司中提取了1萬美元，經黎的私人公司向Balding支付，作為調查的開支，並稱原本委託的目的亦只是調查，並非要發表報告。

黎智英於其Twitter中回應事件時指，Mark Simon利用黎的私人公司資金作有關研究，由於只需1萬美元，故他不需要黎的批准。

Mark Simon 黎的助手兼戰友

香港新聞組／香港31日電

黎智英與助手Mark Simon關係緊密，二人共同持有公司，Mark Simon亦曾負責處理黎向政黨的捐款，去年7月黎智英與美國副總統潘斯會面。

明報報導，Mark Simon曾任壹傳媒廣告總監及動畫商務總監，今年8月被本港警方指稱涉違反《港區國安法》通緝。上月自稱身在美國的他，接受「美國之音」訪問時表示，自2000年起為黎智英工作，視黎及其家人、朋友為自己的朋友。

據報導，黎智英與長子黎見恩及Mark Simon共同持有華代投資有限公司，公司登記地址為壹傳媒大樓1樓，公司秘書為力高顧問，Mark Simon今年5月起同時擔任力高顧問的公司秘書。

社民連時任立法會議員梁國雄（長毛）曾被控公職人員行為失當罪，指稱他收取黎智英捐款而沒向立法會申報，當時案情透露，黎智英2012年把相關款項傳給Mark Simon，後者負責開出銀行本票予民主黨、公民黨、工黨及社民連。