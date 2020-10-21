港龍熄燈 國泰航空裁8500人 還要調整空服員機師薪資

新冠肺炎疫情重創航空業，香港國泰航空宣布將裁員8500人。（路透）

曾數度榮膺「全球最佳航空公司」的香港 國泰航空集團不敵新冠肺炎疫情 衝擊，21日宣布大裁員 。國泰航空集團（包括國泰港龍航空）將裁員8500人，約占集團總員工數的24%，未來數周國泰將裁減約5300名駐港員工。國泰這次裁員幅度遠超過外界早前預期。

此外，國泰航空集團還宣布，旗下「國泰港龍航空」將停止營運，即日生效，並將要求駐港空服員及機師同意更改工作條件，包括薪資調整。

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國泰航空表示，疫情為公司營運帶來嚴峻挑戰，雖經多番努力，但每個月仍流失15至20億元（港幣，下同，約1.93億至2.58億美元）現金。預計這次重整後，將使集團每個月可減少5億元（約6451萬美元）左右的現金支出。

擁有35年歷史的國泰港龍航空停運後，國泰航空集團計畫申請由國泰航空及旗下全資附屬公司「香港快運航空」接手國泰港龍航空的大部分航線。

國泰航空集團稍早曾公布，國泰航空與國泰港龍在9月合計載客數僅4萬7061人次，較去年同月大減98.1%。今年前九個月，載運乘客人次也比去年同期減少83.2%。國泰航空顧客及商務總裁林紹波預期，明年整體客運運力仍會低於正常水準的50%。

除裁員規模超乎預期，國泰航空集團此次重整計畫另一個讓不少人唏噓的是，港龍航空從此將消失。在兩岸尚未直航前，港龍航空曾以其服務及機上餐飲品質，成為許多台灣民眾經香港轉機前往大陸各地的首選航空公司。

港龍航空成立於1985年，國泰航空和太古集團1990年收購港龍航空35%股份，2006年收購剩餘股份，將港龍航空納入國泰旗下。2016年港龍航空更名為「國泰港龍航空」（Cathay Dragon）。不料，國泰港龍航空如今竟因這場世紀疫情，從此走入歷史。