潘曉穎母請願 要港府「放」陳同佳投案

潘曉穎的母親20日到香港政府總部，向保安局局長李家超遞信，要求當局「特事特辦」。（中通社）

在台灣 遭殺害的被害人潘曉穎，其母親昨到香港 政府總部請願，提出三點要求，希望嫌犯陳同佳本周五前向台灣投案。協助陳同佳的管浩鳴說，一切可以做的事已經做了。

被害人潘曉穎的母親，昨天下午前往香港政府總部，讀出向保安局局長李家超發出的公開信內容，對他未回應潘家人提出的訴求，感到極度失望，又指陳同佳至今仍未動身到台灣，並住在警方的安全屋，要求當局馬上「釋放」陳同佳，讓他到台北經濟文化辦事處辦理簽證 。

公開信中說，希望陳同佳珍惜為他認罪求情的機會，盡快在本周五前到台灣投案自首。香港的刑偵人員應盡快將疑犯的口供及證據交予台灣。信中還指出，台方已多次作提示，讓陳同佳可盡快投案，但當局並沒有「特事特辦」，又提到二○一六年的石棺藏屍案中，台灣「特事特辦」與港警合作，已成功引導疑犯。

潘曉穎母親在讀信期間，提到女兒被棄屍荒野，一度語帶哽咽，表示如果受害人是李家超的兒子，李家超一定會比她更心碎，同樣會要求陳同佳到台灣投案，促請李家超正視問題，不要再官腔回應。信件設有「回條」，要求李家超回覆。

一直協助陳同佳的香港聖公會教省秘書長管浩鳴，在與傳媒通訊平台中回應可否本周五前赴台，及面對甚麼阻力等，稱相信一切可以做的事情都已經做了，現在只有等通知，如果台灣律師有進一步消息，會再通知大家。

他較早前說，陳同佳至今未能取得入台簽證，又說當時接獲當局回覆是「暫時不能接受申請」，又指對方沒有要求申請人親臨櫃檯申請。