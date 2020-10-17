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鄭耀棠：粵港澳大灣區「撥地香港」有進展

香港新聞組／香港17日電
香港發展研究基金16日舉行記者會，主席鄭耀棠(左二)，信託人陳婉嫻(左一)，林淑儀(右二)和霍有華(右一)公布調查結果。身兼港區全國人大代表的香港發展研究基金主席鄭耀棠表示，早前建議中央參照澳門「橫琴模式」撥地給香港，在鄰近區域建立新社區，最近收到正面的回覆。(中通社)
香港發展研究基金16日舉行記者會，主席鄭耀棠(左二)，信託人陳婉嫻(左一)，林淑儀(右二)和霍有華(右一)公布調查結果。身兼港區全國人大代表的香港發展研究基金主席鄭耀棠表示，早前建議中央參照澳門「橫琴模式」撥地給香港，在鄰近區域建立新社區，最近收到正面的回覆。(中通社)

粵港澳大灣區建設是國家重大發展戰略，更可望成為香港解決土地問題、讓港人實現安居樂業的機遇。身兼港區全國人大代表的香港發展研究基金主席鄭耀棠透露，全國人大常委辦公廳已將他在兩會期間提出的「大灣區撥地予港建新社區」提案，交廣東省政府及港澳辦處理，相信中央及廣東省會研究方案及選址事宜。

大公報報導，鄭耀棠與全國人大代表吳秋北、全國政協常委林淑儀等在今年兩會提案中，建議參考「橫琴模式」在大灣區撥地予香港建新社區，紓緩香港土地不足問題。

七成港人贊同「北上」

香港發展研究基金早前以網上問卷形式訪問了逾千人。結果顯示，九成半認為香港土地及房屋不足的問題嚴重，近九成對香港可在三至五年解決住屋問題不樂觀；七成贊同「北上」，請求中央在大灣區九個城市中，撥地給香港發展新社區，最熱門選址地是深圳，其次為中山及珠海。

盼享「一小時生活圈」

基金信託人林淑儀表示，粵港澳大灣區建設是區域聯動發展的國策，也關係到解決香港土地和住屋的深層次矛盾，讓香港市民可以安居樂業。對港人而言，新社區選址最好鄰近香港，能夠享受到「一小時生活圈」的便利，深圳河套區周邊的區域、珠江口一帶的位置也是理想的選擇。

基金信託人陳婉嫻認為，新社區應在30平方公里左右，規模與沙田新市鎮相若，可容納50萬香港居民，交通須與香港有聯繫。她又說，對於調查結果感到吃驚，指早幾年港人住到新市鎮有被邊緣化的感覺，現在市民則贊同「北上」，當中既有居住環境因素，更有對深圳發展的肯定。她期望最快可以三至五年就見到新社區的出現。

香港 灣區 兩會

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