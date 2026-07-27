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占地2層、500平米…北京泡泡瑪特試營運 互動體驗夯

中國新聞組╱北京27日電
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近日，泡泡瑪特在北京面積最大的零售空間開啟試營業。這家新店位於朝陽合生匯，上下兩層，總面積近500平方公尺。店內客流密集，互動裝置前不時排起長隊，潮玩消費的體驗感成為吸引顧客的主要賣點。

一樓門店以奶油色為主調，弧形展架與柔和燈光搭配，整體觀感簡潔明快。二樓樓梯轉角處，七隻憨態可掬的星星人裝置從高處向下「張望」，旁邊的電子螢幕上流星不時划過。「從門口到樓上，到處都是星星人元素，很適合打卡拍照。」一位年輕女士正舉著手機拍照。

試營業期間，門店設置了多處互動環節。兩名頭戴星星人帽子、手持魔法棒的NPC（店員扮演特定角色）在樓層間走動，與顧客進行「對暗號」遊戲，店員說「Twinkle Twinkle（一閃一閃）」，顧客回答「我們都是星星人」，即可獲得星星人限定貼紙。二樓門店外，還設置了一個星星人互動小屋，顧客憑購物小票搖動視窗的鈴鐺，便可參與抽獎，領取周邊。現場參與互動的顧客絡繹不絕，收銀台前也始終有人排隊結帳。

門店內，幾乎所有泡泡瑪特核心IP均設有專屬陳列區域，Molly（茉莉）、SKULLPANDA（骷髏熊貓）、LABUBU（拉布布）等系列手辦及周邊產品種類齊全。工作人員介紹，該店面積約500平方公尺，為目前北京最大，「對於新店，我們更注重空間互動體驗的提升。」不少消費者表示，除了購買產品，更享受在空間中逛的過程和互動帶來的趣味性。「早上5點多就有人開始排號，最好玩的是可以排隊搖鈴和對暗號，體驗感拉滿。」一位消費者說。

精華 FAQ

  • 這家門店位於北京朝陽合生匯，為上下兩層空間，總面積近500平方公尺，並被業者定位為目前北京最大的零售空間之一。

  • 店內以星星人為主題，設有NPC對暗號、限定貼紙兌換，以及憑小票搖鈴參加抽獎的互動小屋，讓顧客在購物外也能體驗遊逛樂趣。

  • 不少消費者認為店內裝置很適合拍照打卡，且互動玩法有趣，除了購買Molly、SKULLPANDA、LABUBU等商品，也享受逛店與參與活動的過程。

泡泡瑪特

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