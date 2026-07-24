梁文鋒：中國產AI晶片產能不夠 還落後美國2年

DeepSeek創始人梁文鋒表示，中國國產AI晶片還落後美國兩年，未來一年之內能夠看到中國國產晶片的生態完全沒有問題，此外華為 的950超節點在性能和價格上，可完全平替Nvidia輝達 (另稱英偉達)GB200、GB300。

DeepSeek日前才完成人民幣500億元(約73.8億美元)的募資，梁文鋒在一場投資人會議中，回應了118個問題，內容涵蓋中美AI發展、算力相關判斷。

快科技報導，梁文鋒指出，國產AI晶片的硬體和生態都沒有問題，唯一有問題的是產能不夠，國產卡適配這一點，沒有障礙，輝達擋不住，如果是在一個正常的商業環境裡面，能買到輝達的卡，那麼國產替代是比較難的；但是在輝達的卡買不到的情況下，所有人都迫不得已，都要去做國產晶片。

談及輝達CUDA生態的壁壘，梁文鋒認為護城河正在快速瓦解，核心原因有三點：首先，AI具備自主編寫代碼的能力，可快速搭建、完善適配生態；其次，新型高級程式設計語言大幅降低算子重寫的技術門檻，適配開發效率顯著提升；最後，當下AI計算卡市場規模已超越遊戲卡市場，輝達無需再將兩類產品深度耦合、綁定生態。

OpenAI總裁布羅克曼(Greg Brockman)則承認，月之暗面日前發布Kimi K3模型，「是一款相當不錯的模型」，他認為在AI模型開發方面中國可能僅落後美國四個月。

彭博報導，布羅克曼表示，現在判斷月之暗面是否可能透過所謂「蒸餾」技術，提取OpenAI模型的輸出結果來改進自身模型，還為時過早。「這是我們一直在監控的事情。」

布羅克曼強調，由於OpenAI較早投入計算資源，並進行了多年AI研究，公司相較競爭對手仍然擁有「巨大的優勢」。他說：「多年來，我們一直專注於研究如何構建能夠達成目標的高效模型。」

布羅克曼還表示，外界存在一種「誤解」，認為像Kimi這樣的開放權重模型是免費的。「這些大模型依然依靠大量算力運行，而算力成本很高。」