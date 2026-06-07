習近平「反向」訪朝為妙用金正恩？分析：有兩大好處

中朝關係持續升溫，圖為遼寧丹東至朝鮮平壤的95次列車通過中朝友誼橋。（新華社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 習近平今年首次出訪選擇北韓，被解讀為意在拉攏金正恩並強化中朝關係。

習近平今年首次出訪選擇北韓，被解讀為意在拉攏金正恩並強化中朝關係。 重點二： 分析指北韓可在中美衝突時，發揮牽制美日韓與分散中國壓力的作用。

分析指北韓可在中美衝突時，發揮牽制美日韓與分散中國壓力的作用。 重點三：北韓放棄南北韓統一後，美韓同盟價值下降，也被視為對中國有利。

多國領導人近日訪華，中國領導人習近平 今年首次出訪卻反向選擇去了北韓 ，外媒解讀多認為習近平意在拉攏北韓領導人金正恩 。有分析稱，若中美陷入衝突，北韓不僅可避免中國陷入「雙重包圍」，其核武與導彈能力還能對美國「第一島鏈」戰略形成非對稱制衡；而金正恩在法理上放棄南北韓統一的舉動，還能削弱美國陣營力量，習近平此時不藉訪問「妙用」金正恩，更待何時？中國官媒也定調，習近平此訪在深化雙方堅定不移的戰略抉擇。

據紐約時報報導，習近平此行將面對與俄羅斯結盟後國家經濟擺脫孤立、底氣大增的金正恩。習近平這次罕見出訪也反映出，他需要拉攏金正恩。

據香港01報導分析指出，各國政要近來忙訪華，中國領導人今年首次出訪卻獨獨去了北韓，名義上此行是「中朝友好合作互助條約」簽訂65周年系列活動的一環，實則背後是中國對金正恩的妙用剛剛開始。

「中朝友好合作互助條約」最重要的條款是共同防禦條款，明確規定若一方遭受武裝進攻，另一方將提供援助自動觸發。養兵千日用兵一時，在中美可能陷入衝突的當下，北韓的對華軍事同盟作用前所未有凸顯。一旦中美衝突，北韓的安全屏障作用可在戰時避免中國陷入「雙重包圍」，且其核武與導彈能力構成對美國「第一島鏈」戰略的非對稱制衡，北韓甚至可以直接威懾日韓並牽制駐日駐韓美軍。

更加重視「中朝友好合作互助條約」是基於中國的確有求於北韓的現實。而被美國制裁得體無完膚的北韓，除了助力中國成功崛起別無選擇。

更重要的是，北韓在3月最高人民會議上通過了新版「憲法」，釋放出北韓放棄統一的明確信號。美國牢牢抓住南韓的基礎是協助南韓抵禦北韓的統一進攻，現在北韓不統一了，毫無疑問將大大削弱美韓同盟存在的價值。

分析認為，從鬥爭大局來講，這種削弱美國陣營力量的行為極大利於中國。金正恩的這一主動作為，的確值得中國領導人親自走一趟共商機宜。

中國官媒新華社昨播發題為「共同譜寫中朝友好嶄新篇章——寫在習近平總書記對北韓進行國事訪問之際」的述評文章，強調此行是「歷史性訪問」，將為兩黨兩國關係發展擘畫新藍圖，為地區和平穩定繁榮作出新貢獻。

北韓外務省近日在一篇題為「為了不斷發展的朝中友好」的評論文章中也說，朝中最高領導人的會晤和往來，「為加強雙方在社會主義事業上的相互支持合作、推動朝中友好關係順應新時代要求更富活力地向前發展，提供了重要動力」。