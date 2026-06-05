在中處理二戰遺留化武 2日人因毒氣受傷 已出院返日

AI重點 文章重點整理： 重點一： 兩名日籍作業人員在吉林處理遺棄化武時受傷。

兩名日籍作業人員在吉林處理遺棄化武時受傷。 重點二： 中方稱現場立即診療並送醫，兩人已返回日本。

中方稱現場立即診療並送醫，兩人已返回日本。 重點三：日中合作銷毀遺留化武已多年延期，仍持續進行。

日中關係緊張之際，兩名日本 作業人員日前在中國吉林省處理二戰日軍遺棄的化學武器時受傷。中國外交部4日說，中方現場立即為其診療並送醫，兩人已出院返回日本。

日本共同網報導，日本政府日前透露，5月26日在吉林省進行日軍遺棄化學武器挖掘與回收作業中，砲彈洩漏毒氣，兩名日籍作業人員手部受傷並住院治療。據悉兩人無生命危險，現已出院。

據中國外交部官網發布，中國外交部4日舉行例行記者會，朝日電視台記者就此提問。

中央社報導，中國外交部發言人毛寧表示，5月26日，兩名日方人員在吉林省處理日本遺棄化學武器的過程中，因化武砲彈破損，手臂不慎染毒。中方現場立即為兩人診療並送醫。兩人在醫院接受治療後，於5月29日被送回日本。

公開資料顯示，銷毀二戰日軍遺棄在中國的化學武器，由中日政府合作執行。中日兩國於1999年簽署「關於銷毀中國境內日本遺棄化學武器的備忘錄」，2000年起，陸續在江蘇省南京市、河北省石家莊市、湖北省武漢市與黑龍江省哈爾濱市等地實施。

這項計畫原本預定2007年完成，迄今已多次延期。日中關係去年11月陷入緊張後，中方多次公開要求日方加大投入，加快日遺化武處置進程。

日本共同網報導，日中兩國備忘錄寫明，日本政府為銷毀遺棄化學武器提供必要的資金與技術等。日本內閣府資料顯示，截至去年3月底，總計銷毀約11.8萬枚化武。銷毀作業目前仍在推進中。