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中東戰爭延燒 中軍方將與歐盟、北約舉行安全與防務磋商

記者林宸誼／即時報導
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鑑於中東戰爭引發的全球安全擔憂日益加劇，中國軍方將派遣代表團，前往比利時布魯塞爾，於24日與歐盟和北約分別舉行磋商。圖為中國軍方代表日前出席14屆全國人大三次會議開幕。（新華社）
鑑於中東戰爭引發的全球安全擔憂日益加劇，中國軍方將派遣代表團，前往比利時布魯塞爾，於24日與歐盟和北約分別舉行磋商。圖為中國軍方代表日前出席14屆全國人大三次會議開幕。（新華社）

鑑於中東戰爭引發的全球安全擔憂日益加劇，中國軍方將派遣代表團，前往比利時布魯塞爾，於24日與歐盟和北約分別舉行磋商。

南華早報報導，中國軍方代表團24日將出席歐盟-中國安全與防務政策磋商。此外北約也會在當地與中央軍委國際軍事合作辦公室進行單獨會晤。

在歐盟方面，會談將由歐盟對外行動署和平、安全和國防執行主任托斯（Benedikta von Seherr-Thoss）主持。

一位北約官員也證實，解放軍代表團將與北約國際軍事參謀部代表會面。該官員表示：「北約和中國透過民事和軍事管道保持定期對話，以建立對等透明，意在維護本聯盟的安全利益。」

儘管尚未公布正式議程，但以往會談通常聚焦關鍵問題和安全熱點。

上一次歐盟與北約和解放軍的會談，是2024年在北京舉行。2024年3月11日，第14次中國—歐盟防務部門安全政策對話在北京舉行，中國中央軍委國際軍事合作辦公室與歐盟對外行動署和平、安全與防務總司領導共同主持對話。

歐盟在會後發表聲明，重點提及烏克蘭問題，並表示「中國在這場戰爭中的立場持續影響歐中關係」，聲明還稱，雙方討論了紅海和印太地區的區域安全問題，包括南海和台灣問題。

2024年3月13日，第8次中國—北約安全政策對話於北京舉行，中國中央軍委國際軍事合作辦公室與北約國際軍事參謀部合作安全部領導共同主持對話。北約表示，會談重點包括全球和地區安全形勢，特別是俄羅斯對烏克蘭的非法入侵、海上安全，以及共同關切的問題。

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