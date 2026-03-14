我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罕見...阿爾及利亞政府買下舊金山百年豪宅

美駐伊拉克大使館冒濃煙 停機坪傳遭「飛彈擊中」

301調查先兵後禮？美貿易代表：確保美中關係持續穩定

編譯廖玉玲、記者黃國樑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

美中經貿高層預定下周舉行會談之際，美國這兩天對中國等國啟動新一輪301條款調查，但美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）重申，希望確保美中之間的關係能持續穩定。

葛里爾13日接受CNBC節目訪問時表示，美國希望能持續取得製造業所需的稀土，而美國對中國的貿易逆差已減少30%。他也認為，就能源問題以及伊朗戰爭的影響而言，美中的經濟關係並不會受到太大影響。

美國這兩天對中國等多個國家啟動新一輪301條款調查，中國商務部13日表示，美方以「產能過剩」為由發起301調查，是典型的單邊主義行徑，嚴重破壞國際經貿秩序。中國已連續兩天就美國的301調查作出回應。

中國發言人稱，美方不能狹隘地將超過國內需求的生產能力定義為「產能過剩」，並貼上所謂「過剩」的標籤。美方更無權通過301調查，對貿易夥伴是否存在「產能過剩」進行單方面認定，並採取單邊限制措施。

該發言人稱，中方敦促美方糾正錯誤做法，回到透過對話協商解決問題的正確軌道上來。中國將密切關注事態進展，保留採取一切必要措施的權利，堅決捍衛自身正當權益。

美國總統川普預計本月底訪問北京，會晤中國國家主席習近平，而美中經貿高層預定下周於巴黎舉行會談，美國財長貝森特和葛里爾將於15日、16日會晤中國國務院副總理何立峰。

世報陪您半世紀

習近平

上一則

中國「新三樣」熱賣=傾銷？環時批美國「邏輯粗暴」

下一則

全球首款治療癱瘓腦機介面 中批准上市 數百萬脊髓傷患福音

延伸閱讀

中商務部：副總理何立峰14日到17日率團赴法與美經貿磋商

中商務部：副總理何立峰14日到17日率團赴法與美經貿磋商
美祭301調查 政院：相信能充分反應台美ART談判成果

美祭301調查 政院：相信能充分反應台美ART談判成果
鋪路川習會 美中代表周末在巴黎舉行第六輪經貿談判

鋪路川習會 美中代表周末在巴黎舉行第六輪經貿談判
美中代表巴黎會面 葛里爾：持續在美中之間尋求公平和穩定

美中代表巴黎會面 葛里爾：持續在美中之間尋求公平和穩定

熱門新聞

中國興起「養龍蝦」與建構AI一人公司。(新華社)

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

2026-03-11 20:56
胡家豪（左）和周佳俊（右）一起野外調查。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

2026-03-05 21:51
艾柯萊·艾山江奪下中國小姐冠軍。(取材自微博)

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

2026-03-09 07:30
巴拿馬市巴爾博亞港（Balboa）的景象。歐新社

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

2026-03-11 12:35
美伊開戰後，多艘船隻滯留荷莫茲海峽，中國航運公司正為全面復航作準備。(路透)

掛5星旗…首艘中籍船舶通過荷莫茲海峽 3散貨船跟在後

2026-03-13 02:29
前中國外長秦剛。(路透資料照)

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

2026-03-08 10:39

超人氣

更多 >
不可不知的社安金五項強制規定

不可不知的社安金五項強制規定
IKEA椅子造型掛鉤網路爆紅 消費者：超級可愛

IKEA椅子造型掛鉤網路爆紅 消費者：超級可愛
共和黨眾議員提案修法 取消親屬移民及綠卡抽籤

共和黨眾議員提案修法 取消親屬移民及綠卡抽籤
「這種」武器貌不驚人 卻成伊朗要脅全球經濟的利器

「這種」武器貌不驚人 卻成伊朗要脅全球經濟的利器
僅需頭戴攝像機「呼吸也賺錢」這類零工正興起

僅需頭戴攝像機「呼吸也賺錢」這類零工正興起