吉林小伙滯留荷莫茲海峽 建「家書電台」幫同胞報平安

中國新聞組／北京13日電
劉熠文指向位置為船隻停靠地點。(取材自紅星新聞)
近期，荷莫茲海峽的局勢持續緊張，多艘船隻滯留海上。由於海域網路、通訊信號中斷，海員無法與家人取得聯繫。同樣滯留在荷莫茲海峽的吉林籍海員劉熠文，利用船舶公共電台頻率，自發搭建起了一個臨時的「家書電台」，他將手機揚聲器對準電台話筒，為失去信號的同胞向家人傳話報平安。一句句囑託順著電波跨越重洋，成為了滯留中最溫暖的慰藉。

中央廣電總台中國之聲報導，荷莫茲海峽南面的阿聯酋豪爾費坎港，地處富查伊拉以北，與伊朗南部海岸隔海相望。自中東地區軍事衝突爆發、海峽實施定向管控以來，眾多船舶滯留於此。劉熠文所在的商船原本計畫在豪爾費坎港加油、補給之後，前往波斯灣裝載液化石油氣。

收到管控消息的甚高頻公共通訊電台（VHF），是船舶專用的海上無線電通話設備，它不依賴手機信號、不依靠衛星網絡，只要在有效通信距離內，船隻與船隻之間、船隻與港口之間，就能直接通過無線電通話，可以理解為海上的 「公共對講機」。

滯留在荷莫茲海峽的海員們因互聯網中斷，與遠方的家人失去聯絡，劉熠文說，很多人只能通過甚高頻這個海上「公共對講機」了解周邊船舶的情況。由於他的船距離岸比較近，用了VSAT（衛星通信），可以收到信號，雖然信號不是很穩定，但能跟家裡聯繫。

「有一名滯留海員在高頻上問大家，船上都有網嗎？信號有沒有被屏蔽？然後我們就進行了簡單的溝通，他就說現在他跟家裡聯繫不到了，很著急。」聽到電台那頭的焦急，劉熠文想到了自己同樣憂心忡忡的家人。「我家人一直用微信給我發消息，後來我就想，他們家人肯定也很著急，我就說我的船上還有網，我可以加您愛人微信，和家裡報平安。」

十分鐘後，劉熠文加上了這位海員家屬的微信，聯繫上後，劉熠文把手機揚聲器對準了船上的電台話筒，「他妻子發一段語音，然後我用手機播放，再通過VHF傳輸到他們的船上；他說一段話，用手機錄音發給他的妻子，就能聽到彼此的聲音。」操作的方式雖然聽起來簡單，卻極其有效，劉熠文陸續為多位滯留海員搭建起跨越重洋的「家書電台」。

「但凡大家有需要，在外面能幫就幫。目前局勢比較緊急，海員的家人們很擔心，所以我更能感同身受了。」劉熠文說。

劉熠文搭建起跨越重洋的「家書電台」。（取材自央廣網）
