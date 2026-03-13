我的頻道

台海防衛有變數？伊朗戰事拖長 亞洲憂美軍抽調武器彈藥

川普深夜發文嗆正摧毀伊朗 稱「今天等著看這些瘋狂人渣下場」

通話埃及外長談中東局勢 王毅：立即停火是國際共識

中國新聞組／北京13日電
中國外交部長王毅與埃及外長阿卜杜勒阿提通電話，圖為兩人2024年主持中埃外長戰略對話時合影。 (新華社)

中國外交部長王毅12日同埃及外長阿卜杜勒阿提通電話。阿卜杜勒阿提表示，埃方對當前的戰事深感擔憂，呼籲各方保持克制，避免地區進一步動盪。王毅則指出，立即停火止戰是國際社會的普遍共識，各方應敦促當事方盡快按下軍事行動「停止鍵」。

新華社報導，王毅重申了中方的原則立場，表示中國和埃及作為負責任國家，都主張透過對話協商解決地區問題，都反對動輒使用武力。中東這場戰事繼續延宕只會給當地人民帶來更多苦難，對地區經濟造成巨大負面影響，進一步衝擊國際和地區安全穩定。立即停火止戰是國際社會的普遍共識，各方應敦促當事方盡快按下軍事行動「停止鍵」，避免事態進一步惡化。中方願同包括埃及在內的地區國家保持溝通協調，繼續為爭取和平發揮建設性作用。

中國常駐聯合國代表傅聰11日在安理會表決俄羅斯提出的涉中東局勢決議草案後表示，決議草案重申「聯合國憲章」宗旨和原則，敦促各方立即停止軍事行動，譴責所有針對平民和民用設施的襲擊，鼓勵各方回歸外交談判軌道，中方表示歡迎和支持，對決議草案未獲通過感到失望和遺憾。

傅聰在解釋性發言中強調，這是一場本不應發生的戰爭，也是一場對各方都沒有好處的戰爭。中東的歷史反覆告訴世人，武力不是解決問題的辦法，兵戎相見只會增添新的仇恨，醞釀新的危機。當務之急是立即停止軍事行動，防止戰火升級蔓延，盡快重回對話談判。中方將繼續為爭取和平作出努力。

該份由俄羅斯提出的決議草案當天以4票贊成、2票反對、9票棄權的表決結果，未獲通過。中國、俄羅斯、巴基斯坦、索馬里投贊成票，美國和拉脫維亞投反對票。

俄羅斯 王毅 埃及

